Így ünnepeltek a veszprémiek a Békemeneten

A Békemeneten alatt a főváros utcái megteltek lelkes résztvevőkkel, akik zászlókkal és jó hangulattal ünnepelték a nemzeti ünnepet, miközben az ország összetartozását is hangsúlyozták.

Veszprémiek is vonultak a békemeneten.

Forrás: Ovádi Péter / Facebook

Ilyen volt a 2025-ös Békemenet

Több Veszprém megyei országgyűlési képviselő is közvetítette az eseményeket a közösségi média segítségével. Reggel lelkesen indultak útnak, majd Budapesten csatlakoztak a tömeghez. Ovádi Péter egy videóban mutatta be a menet kezdetét.

Van, amikor szavakkal nem lehet leírni ezt az érzést...

– írta Ovádi Péter bejegyzésében. Porga Gyula, Veszprém polgármestere sem ült némán a nagy napon:

A veszprémi csapat a helyszínen, mert Békemenet nem lehet nélkülünk!

Gyülekező és útvonal: A rendezvény reggel 9 órakor vette kezdetét az Elvis Presley téren, majd 11 órakor elindult a menet, amely a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át haladt a Kossuth tér felé.

A Kossuth tér és környéke teljesen megtelt résztvevőkkel, a menet hátulja pedig még a Nyugati pályaudvarnál tartott.

A rendezvény csúcspontjaként három Gripen vadászgép repült át a Kossuth tér felett, tisztelegve az 1956-os forradalom hősei előtt.

A Kossuth téren Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott, kiemelve a magyar nemzet összefogásának jelentőségét és a béke melletti elkötelezettséget.

A résztvevők a béke, a nemzeti szuverenitás és a keresztény-nemzeti értékek mellett álltak ki, hangsúlyozva Magyarország függetlenségét és a nemzet egységét.

Több celeb is részt vett a békemeneten, mint Curtis , Radics Gigi, Tóth Gabi, Szabó Zsófi és még mások is. Igazán pezsgett az élet ma Budapesten, a teljes élő adást itt tekinthetik meg:

Így indult a Békemenet

A Békemenet eseményen részt vettek a megyei országgyűlési képviselők Ovádi Péter, Kontrát Károly, Navracsics Tibor és több vármegyei lakos is, jelezve ezzel a közös részvétel fontosságát a nemzeti ünnepen.