Figyelsz a belső hangodra?

A saját út, tapasztalat, tanulás és fejlődés senkitől nem vehető el és tudom, hogy valakinek többször is ugyanabba a szituációba kell kerülnie ahhoz, hogy felismerje és ki tudjon lépni belőle, sőt olyanok is vannak szép számmal, akik soha nem lépnek ki belőle, inkább az életükből lépnek ki valamilyen módon. Csak elgondolkodom azon, hogy egy-egy életút során hányszor, de hányszor kapjuk a jelzéseket, hogy rossz az irány, méltatlan a helyzet és mégis ragaszkodunk hozzá. A belső hang fiyelmeztet, de nem hallgatunk rá. Mi okból teszi ezt valaki?

A belső hang mindig igazat mond. Miért nem hallagtunk rá?

Forrás: Flowers and Nature

Mert fél, hogy egyedül marad? Vajon nincs-e eléggé egyedül egy rossz, alárendelt, megalázó kapcsolatban? Nem egyedül működteti-e erején felül is akár, a családot, oldja meg a napi problémákat, tervezi, alakítja a jövőt így is? Nem egyedül cipel-e minden terhet, miközben a partnerétől még elismerést, jó szót sem kap? Vagy rosszabb esetben még elutasítást, folyamatos kritikát, netán fizikai bántalmazást is? Addig-addig, amíg valóban elhiszi, hogy minden az ő hibája, nem alkalmas, nem szerethető, rossz feleség/férj, rossz anya/apa, hálátlan gyerek, sikertelen vezető.

Miért gondolja, hogy „a gyerek miatt” jobb, ha elvisel helyzeteket, amik az egész családot rombolják? Miért lenne a gyereknek jó, ha azt látja, a szülei kapcsolata nem működik és kénytelen végigasszisztálni, hogyan harcolják le egymást és mindent, amit közösen elértek?

A belső hang figyelmeztet

„Kibírom, hiszen csak évi kétszer veszíti el az eszét…” – mondja valaki, de aztán már évi négyszer, később havonta, hetente, végül minden nap megtörténik. (De sohasem késő változtatni!)

„Igen, néha elszalad a keze, de az én hibám is…”, „tudom, hogy megcsal, most is hazudik, mással van, de szeretem”, „bánt engem, de mit csináljak, nekem ez a keresztem” – ezekkel a mondatokkal mentjük fel magunkat, mert félünk változni, változtatni.

Hány ember, férfi és nő nem mondja el, valójában nem akar szülő lenni? Hagyja, hogy belekényszerítsék egy olyan szerepbe, ami ellen minden porcikája tiltakozik legbelül: lehet boldog vége egy ilyen útnak? Hány ember érzi már a kapcsolat legelején, hogy nem az igazi, hogy valószínűleg nem fog működni, mégis megköti az alkut és belevág?