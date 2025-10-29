október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több mint 80 milliós fejlesztés Takácsiban

45 perce

Végleg eltűnnek az autógyilkos kátyúk a Bakony ezen útjain, ez még nem minden

Címkék#felújítás#aszfaltburkolat#belterületi#Takácsiban#út

Takácsiban újabb jelentős infrastrukturális fejlesztés valósult meg: belterületi utak újultak meg a napokban a TOP Plusz pályázati forrásból, több mint 82 millió forint értékben. A felújított szakaszok műszaki átadását november 5-ére tűzte ki az önkormányzat.

Haraszti Gábor

A beruházás keretében a Rákóczi út vége (360 méter), az Acsádi utca (325 méter) és az Arany János utca (345 méter) kapott új aszfaltburkolatot és padkát – összesen csaknem egy kilométernyi útszakasz újult meg. Vajda György polgármester elmondta, a belterületi utak rendkívül rossz állapotban voltak a faluban.

Belterületi utak újultak meg Takácsiban
A belterületi utak egyike, az Acsádi út is új aszfaltot kapott
Forrás:  önkormányzat

A belterületi utak régóta megoldandó problémák voltak

– Évente kátyúzni kellett őket, különben járhatatlanok voltak, a mostani fejlesztés nagy öröm mind az önkormányzat, mind a lakosság számára – fogalmazott a településvezető, aki felidézte, hogy a falu útjainak leromlása elsősorban a 2000-es évek közepén indult szennyvízcsatorna-beruházás következménye volt. A kivitelezés akkor 90 százalékos készültségnél félbemaradt, a munkát végző cég pedig eltűnt, így az utak jelentős része megsérült.

Vajda György elmondta: polgármestersége elmúlt 11 éve alatt már hat belterületi út újult meg Takácsiban – köztük a Vörösmarty, a Jókai, a Táncsics és a Rákóczi út. – Egyre kevesebb felújításra váró útszakasz maradt a faluban, de a munka nem áll meg. Terveink között szerepel még a Marcaltői út és az Ady utca aszfaltozása is, amennyiben erre forrás nyílik a következő években – tette hozzá a polgármester.

A mostani fejlesztés újabb fontos lépés Takácsi közlekedési infrastruktúrájának megújításában, és hozzájárul a település élhetőségének további javításához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu