Végleg eltűnnek az autógyilkos kátyúk a Bakony ezen útjain, ez még nem minden

A beruházás keretében a Rákóczi út vége (360 méter), az Acsádi utca (325 méter) és az Arany János utca (345 méter) kapott új aszfaltburkolatot és padkát – összesen csaknem egy kilométernyi útszakasz újult meg. Vajda György polgármester elmondta, a belterületi utak rendkívül rossz állapotban voltak a faluban.

A belterületi utak egyike, az Acsádi út is új aszfaltot kapott

Forrás: önkormányzat

A belterületi utak régóta megoldandó problémák voltak

– Évente kátyúzni kellett őket, különben járhatatlanok voltak, a mostani fejlesztés nagy öröm mind az önkormányzat, mind a lakosság számára – fogalmazott a településvezető, aki felidézte, hogy a falu útjainak leromlása elsősorban a 2000-es évek közepén indult szennyvízcsatorna-beruházás következménye volt. A kivitelezés akkor 90 százalékos készültségnél félbemaradt, a munkát végző cég pedig eltűnt, így az utak jelentős része megsérült.

Vajda György elmondta: polgármestersége elmúlt 11 éve alatt már hat belterületi út újult meg Takácsiban – köztük a Vörösmarty, a Jókai, a Táncsics és a Rákóczi út. – Egyre kevesebb felújításra váró útszakasz maradt a faluban, de a munka nem áll meg. Terveink között szerepel még a Marcaltői út és az Ady utca aszfaltozása is, amennyiben erre forrás nyílik a következő években – tette hozzá a polgármester.

A mostani fejlesztés újabb fontos lépés Takácsi közlekedési infrastruktúrájának megújításában, és hozzájárul a település élhetőségének további javításához.