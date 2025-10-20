október 20., hétfő

„Csokit vagy csalunk"

1 órája

Halloweeni belvárosi forgatag Pápán

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#Belvárosi forgatag#halloweeni forgatag

A tavalyi nagy siker után ismét halloweeni hangulatba borult Pápa belvárosa: a Kossuth utcán és a Fő téren jelmezes családok tucatjai vettek részt az idei Belvárosi forgatag részeként megrendezett halloweeni forgatagon. A délután jótékony célt is szolgált, a pápaiak az állatmenhelynek gyűjtöttek.

Haraszti Gábor

A Belvárosi forgatag ezúttal az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep, a halloween köré épült. A „csokit vagy csalunk” játéknak köszönhetően a belvárosi üzletek édességgel jutalmazták a maskarás gyerekeket.

Belvárosi forgatag Pápán pecsétgyűjtéssel, koncertekkel
A Belvárosi forgatag ezúttal is nagy siker volt
Fotó: Haraszti Gábor

A Belvárosi forgatag délutánján jelmezes családok lepték el Pápát

Aki legalább 10 pecsétet gyűjtött a menetlevelére, részt vehetett a tombolasorsoláson, ahol mintegy 20 nyereményt osztottak ki – mindet a helyi vállalkozások ajánlották fel. A gyerekeket délután a Tündérkert Daloló műsora szórakoztatta, de volt arcfestés, hajfonás és lufihajtogató bohóc is. Minden program ingyenes volt, a becsületkasszába bedobott adományokat pedig a Második Esély Állatmentő Csoport javára gyűjtötték.

A gyerekeket délután a Tündérkert Daloló műsora szórakoztatta
Fotó: Haraszti Gábor

A délutáni forgatagban a Mondegreen zenekar utcazenélt, majd a Fő téren folytatódtak a programok. Molnár Eszter vezetésével zombi-zumba mozgatta meg a közönséget. Az estét a szombathelyi Vadvágány zenekar zárta, akik dallamos rockzenével szórakoztatták a közönséget.
A halloweeni forgatag idén is több száz gyermeket és családot vonzott a belvárosba. A szervezők remélik, hogy a rendezvény hagyománnyá válik, és a következő években még több pápai lakos ölt majd jelmezt, hogy együtt ünnepeljenek.

A legkisebbek is maskarát öltöttek
Fotó: Haraszti Gábor

 

 

