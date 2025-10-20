Halloweeni belvárosi forgatag Pápán

A Belvárosi forgatag ezúttal az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep, a halloween köré épült. A „csokit vagy csalunk” játéknak köszönhetően a belvárosi üzletek édességgel jutalmazták a maskarás gyerekeket.

A Belvárosi forgatag ezúttal is nagy siker volt

Fotó: Haraszti Gábor

A Belvárosi forgatag délutánján jelmezes családok lepték el Pápát

Aki legalább 10 pecsétet gyűjtött a menetlevelére, részt vehetett a tombolasorsoláson, ahol mintegy 20 nyereményt osztottak ki – mindet a helyi vállalkozások ajánlották fel. A gyerekeket délután a Tündérkert Daloló műsora szórakoztatta, de volt arcfestés, hajfonás és lufihajtogató bohóc is. Minden program ingyenes volt, a becsületkasszába bedobott adományokat pedig a Második Esély Állatmentő Csoport javára gyűjtötték.

A gyerekeket délután a Tündérkert Daloló műsora szórakoztatta

Fotó: Haraszti Gábor

A délutáni forgatagban a Mondegreen zenekar utcazenélt, majd a Fő téren folytatódtak a programok. Molnár Eszter vezetésével zombi-zumba mozgatta meg a közönséget. Az estét a szombathelyi Vadvágány zenekar zárta, akik dallamos rockzenével szórakoztatták a közönséget.

A halloweeni forgatag idén is több száz gyermeket és családot vonzott a belvárosba. A szervezők remélik, hogy a rendezvény hagyománnyá válik, és a következő években még több pápai lakos ölt majd jelmezt, hogy együtt ünnepeljenek.