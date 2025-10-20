október 20., hétfő

Vendel névnap

Történelmi hangulatot és a sümegi várra néző mesés panorámát kínál ez az egyszobás lakás

Sümeg szívében egy különleges, apró otthonra bukkantunk. Ez a sümegi belvárosi lakás 40 négyzetméteres, egyszobás, és panorámás kilátást kínál a város ikonikus várára.

Seres Elizabeth

Sümeg városában, a történelmi utcák hangulatában barangolva ritka aprócska otthonokra bukkanhatunk. Ez a belvárosi lakás Sümeg történelmi városrészében található: 40 négyzetméteres, egyszobás, és mindössze két perc sétára helyezkedik el a város főbb látnivalóitól. A panorámás kilátás a város ikonikus várára különleges hangulatot ad a mindennapoknak, miközben az ingatlan saját udvara – 107 négyzetméter – lehetőséget kínál egy kis kert kialakítására vagy szabadtéri pihenésre.

Ez a belvárosi lakás Sümeg történelmi városrészében található, panorámás kilátással és saját udvarral Fotó: ingatlan.com
Ez a belvárosi lakás Sümeg történelmi városrészében található, panorámás kilátással és saját udvarral
Fotó: ingatlan.com

Panorámás sümegi belvárosi lakás

Ez a belvárosi eladó lakás egyszerre kompakt és praktikus: a kis rezsijű, 1/1-es tulajdonban lévő ingatlanban szoba, konyha, előszoba és fürdő található. Az egyszerűségében rejlik a varázsa: ideális kezdő otthonnak, befektetésnek de akár városi kuckónak is, ahol a történelmi környezet inspiráló légkört teremt.

Fotó: ingatlan.com

A város ezen része különösen vonzó: a csendes, hangulatos utcák, a vár közelsége és a panorámás kilátás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a lakás ne csak lakóhelyként, hanem élményként is szolgáljon. A saját udvar és a belvárosi fekvés ritka kombináció, ami a kisebb lakásokat is különlegessé teszi. Itt a kompakt tér sem korlátozza a lehetőségeket: egy okosan kialakított otthon, ahol a történelmi környezet minden nap élménnyé válik.

 

