Íme a friss benzinárak, most ennyiért tudsz tankolni az M7-esen és a Balatonon

Október 23. idén csütörtökre esik, mivel pénteket a múlt szombaton kellett ledolgozni, így minden adott egy négynapos hosszú hétvége szervezéséhez. A nemzeti ünnep miatt várhatóan megnő a forgalom a főutakon és az autópályákon, különösen a Balaton irányába. A kedvező őszi idő, a szabadnapok és a turisztikai programok miatt sokan indulnak útnak, ezért érdemes időben tankolni, és indulás előtt ellenőrizni az aktuális benzinárakat – akár a holtankoljak.hu friss adatai alapján.

Benzinár-figyelő a Balaton felé: az M7-esen több tízezer autós indul útnak a hosszú hétvégén

Forrás: Shutterstock

Benzinár-körkép az M7-esen: a Balatonig tartó úton ennyiért tankolhat

A 100-as benzin (E10) ára kb. 628 Ft/liter.

A 100-as benzin (E5) ára kb. 631 Ft/liter.

A gázolaj ára kb. 578 Ft/liter.

Kényelmi szempontokból jó választás a sztráda mellett tankolás

Amikor a pihenni vágyó autósok a magyar tenger felé veszik az irányt, már nemcsak a kilátást, hanem a benzinárakat is figyelik. Nem véletlen: az autópályák mentén a literár gyakran magasabb, mint egy kisebb település kútjánál. Mégis sokan inkább a kényelmet választják – megállnak tankolni az M7-esen, és kifizetik a felárat, csak hogy gyorsabban jussanak el a Balaton partjára.

Friss országos üzemanyagár-átlag lista is felkerült

Forrás: holtankoljak.hu

Az északi part irányába indulva sem árt előre tájékozódni a benzinárakról: a legfrissebb országos adatok szerint a 95-ös benzin literára átlagosan 577 Ft/l érték körül mozog. A Veszprém megyei kutaknál ugyanakkor előfordulhat, hogy ez az átlag ennél is kissé alacsonyabb – így például egyes helyi töltőállomásoknál 558–580 Ft/l közti literárral találkoztak. Ha tehát a Balaton északi partjára, például Balatonfüred–Tihany környékére utazunk, érdemes kistérségi kútnál tankolni, mert a part menti vagy autópálya-közeli kutaknál a felárak jellemzően magasabbak. Indulás előtt egy gyors árellenőrzéssel akár több ezer forintot is spórolhat.