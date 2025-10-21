október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi forgalom, változó árak

1 órája

Íme a friss benzinárak, most ennyiért tudsz tankolni az M7-esen és a Balatonon

Címkék#ünnep#Balaton#autópálya#M7#benzinár

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden hónapban közzéteszi a hivatalos, úgynevezett normatív üzemanyagár-listát, amelyet a fuvarozók, cégek és magánvezetők is irányadónak tekintenek. A benzinárakat nemcsak a világpiaci olajárak és a forint árfolyama, hanem a hazai szabályozás is befolyásolja. Az élelmes autós egyik szemét mindig a benzinárakon tartja – mutatjuk, mennyiért tankolhat az M7-esen a nemzeti ünnep előtt.

Csizi Péter

Október 23. idén csütörtökre esik, mivel pénteket a múlt szombaton kellett ledolgozni, így minden adott egy négynapos hosszú hétvége szervezéséhez. A nemzeti ünnep miatt várhatóan megnő a forgalom a főutakon és az autópályákon, különösen a Balaton irányába. A kedvező őszi idő, a szabadnapok és a turisztikai programok miatt sokan indulnak útnak, ezért érdemes időben tankolni, és indulás előtt ellenőrizni az aktuális benzinárakat – akár a holtankoljak.hu friss adatai alapján.

Benzinár-figyelő a Balaton felé: az M7-esen több tízezer autós indul útnak a hosszú hétvégén.
Benzinár-figyelő a Balaton felé: az M7-esen több tízezer autós indul útnak a hosszú hétvégén
Forrás: Shutterstock

Benzinár-körkép az M7-esen: a Balatonig tartó úton ennyiért tankolhat

  • A 100-as benzin (E10) ára kb. 628 Ft/liter. 
  • A 100-as benzin (E5) ára kb. 631 Ft/liter. 
  • A gázolaj ára kb. 578 Ft/liter.

Kényelmi szempontokból jó választás a sztráda mellett tankolás

Amikor a pihenni vágyó autósok a magyar tenger felé veszik az irányt, már nemcsak a kilátást, hanem a benzinárakat is figyelik. Nem véletlen: az autópályák mentén a literár gyakran magasabb, mint egy kisebb település kútjánál. Mégis sokan inkább a kényelmet választják – megállnak tankolni az M7-esen, és kifizetik a felárat, csak hogy gyorsabban jussanak el a Balaton partjára.

Friss országos üzemanyagár-átlag lista is felkerült
Forrás: holtankoljak.hu

Az északi part irányába indulva sem árt előre tájékozódni a benzinárakról: a legfrissebb országos adatok szerint a 95-ös benzin literára átlagosan 577 Ft/l érték körül mozog. A Veszprém megyei kutaknál ugyanakkor előfordulhat, hogy ez az átlag ennél is kissé alacsonyabb – így például egyes helyi töltőállomásoknál 558–580 Ft/l közti literárral találkoztak. Ha tehát a Balaton északi partjára, például Balatonfüred–Tihany környékére utazunk, érdemes kistérségi kútnál tankolni, mert a part menti vagy autópálya-közeli kutaknál a felárak jellemzően magasabbak. Indulás előtt egy gyors árellenőrzéssel akár több ezer forintot is spórolhat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu