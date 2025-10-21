Pont kerülhet a berhidai gyújtogatási ügy végére, ennyi járhat a 12 milliós kárért

október 21., kedd

Jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 30 éves férfival szemben, akinek a gyújtogatása miatt tavaly májusban porig égett egy gazdasági épület Berhida mellett.

Szilas Lilla

 A vádirat szerint az elkövető 2024. május 3-án délután a mezőgazdasági célokat szolgáló épületben tárolt szénabálát öngyújtóval meggyújtotta, majd távozott. A tűz következtében az épületben és a mellette tárolt takarmánybálák megsemmisültek, valamint a villamos szerelvényekkel, nyílászárókkal, a tetőszerkezettel és a héjazattal együtt maga az épület is teljesen leégett, mindössze a határoló falak maradtak meg, melynek következtében javításra sincs lehetőség - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a berhidai gyújtogatással kapcsolatban. 

A berhidai gyújtogatás csaknem 12,5 millió forintos kárt okozott
A berhidai gyújtogatás megsemmisített egy teljes gazdasági épületet

A gyújtogató a tulajdonos gazdasági társaságnak összesen csaknem 12,5 millió forintos kárt okozott.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.

Nemrég Balatonudvari külterületén egy golfpályán lángolt a teljes növényzet. A tűz mintegy fél hektáron égette le a száraz füvet és az aljnövényzetet, mielőtt a tűzoltók megkezdték az oltást. A beavatkozás során különösen fontos szerepet játszott a golfpálya dolgozóinak és vezetőségének gyors reakciója. A füstöt és tüzet észlelve azonnal elindították a golfpálya nyugati részén található nagy teljesítményű öntözőrendszert, amely közvetlenül az erdősáv felé irányította a vizet, így segítve a lángok terjedésének megakadályozását. Ez az intézkedés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tűz oltása gördülékenyen, biztonságosan zajlódhasson.

 

