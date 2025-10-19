október 19., vasárnap

Október 20-án, hétfőn új adással jelentkezik a Veszprém Televízió közéleti magazinműsora, a Beszéljünk róla!

Veol.hu

Gyárlátogatásra várja az érdeklődőket a Balluff-Elektronika Kft. a Modern gyárak éjszakája keretében. November 14-én a két veszprémi telephely ismét megnyitja kapuit, így a Pápai úti gyáregységet és a Házgyári úti logisztikai központot is meg lehet majd látogatni egy előzetes regisztrációt követően. A gazdasági társaság – amely nemrég ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját – szeptemberben ismét megrendezte hagyományos jubileumi ünnepségét, ahol közel 70 kollégát köszöntöttek több évtizednyi kitartó és elkötelezett munkájáért. Takács Ákos ügyvezető is a műsor vendége lesz, aki mindezen témák mellett beszámol a gazdasági év eddigi eredményeiről és a cég jövőbeni terveiről.

Október a látás hónapja. A kampányt közel két évtizede szervezi meg a Magyar Látszerész Szövetség. A népszerű program az évenkénti látásellenőrzés fontosságára is felhívja a figyelmet, hiszen így sok szembetegség is kiszűrhető. Nem szabad elfelejteni, hogy az éles látás az iskolában is elengedhetetlen, így ajánlott a gyermekek szemét is szakemberrel megvizsgáltatni. Erről, valamint a Látás hónapja program jelentőségéről Reider László optometrista tájékoztatja a nézőket a közéleti magazinműsorban.



 

 

