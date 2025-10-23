Különleges magyar gyümölcs: így lesz mennyei a birsalmakompót

Szeptember végétől egészen novemberig tart a birs szezonja, amikor a piacok standjain megjelennek a jellegzetes illatú, aranysárgára érő gyümölcsök. Nem véletlen, hogy ilyenkor egyre több háznál készül birsalmakompót, hiszen a birs különleges helyet foglal el a magyar gyümölcsök között: bár rokonságban áll az almával és a körtével, húsa jóval keményebb, íze pedig fanyarabb. Ennek oka a benne található tannin, vagyis csersav, amely a borban is jelen van, és enyhén összehúzó érzést kelt a szájban.

Az őszi hónapokban egyre több magyar háztartásban fő illatos, fűszeres, házi birsalmakompót

Fotó: mindmegette.hu

Ősszel mindenhol készül birsalmakompót

Nem véletlen, hogy sokan inkább lekvárt, sajtot vagy kompótot készítenek belőle, mintsem nyersen fogyasztanák. Pedig aki türelmesen megvárja, hogy a birs teljesen beérjen, különleges ízélményben részesülhet. Amikor a héja mély aranysárgává válik, a finom szőrös bevonat lekopik róla, és a gyümölcs illata betölti a kamrát, a csersav mennyisége csökken. Ilyenkor a húsa kissé megpuhul, íze szelídebbé válik, és akár nyersen is megkóstolható. A legjobb vékonyan felszeletelve, pár csepp citromlével meglocsolva, friss almával, körtével vagy naranccsal keverve – igazán különleges ízharmóniát alkot sajttálak, mézek vagy diófélék kísérőjeként is.

A birs a Kaukázus vidékéről érkezett hozzánk, de már a magyar gyümölcskultúrában is mély gyökerei vannak. Első írásos említése 1395-ből származik, és a 19. században már hazai fajtát is nemesítettek belőle, a híres Bereczki-birst. Az utóbbi években újra nőtt a népszerűsége, a termőterület pedig már meghaladja a 600 hektárt.

Ha valaki a birs klasszikus, házias oldalát szeretné megismerni, íme egy egyszerű birsalmakompót recept, amely a hideg őszi napokon is meghitt hangulatot teremt :

Egy nagyobb lábasban másfél liter vizet és 25 deka cukrot melegítünk, amíg a cukor teljesen feloldódik. Hozzáadunk egy fahéjrudat, néhány szem szegfűszeget és csipetnyi szerecsendiót, majd pár percig forraljuk, hogy az aromák kioldódjanak. Közben egy citrom levét is a sziruphoz adjuk, hogy a gyümölcs ne barnuljon meg.

A birsalmákat alaposan megmossuk, dörzsölve eltávolítjuk a szőrös héjrészt, majd cikkekre vágjuk, kimagozzuk és ujjnyi vastag szeletekre daraboljuk. A gyümölcsöt a fűszeres, citromos szirupba tesszük, és közepes lángon 20–25 percig főzzük, amíg megpuhul, de nem esik szét. Amikor a szeletek áttetszővé és enyhén narancsos árnyalatúvá válnak, a kompót elkészült. Langyosan vagy lehűtve is fogyasztható – magában desszertként, de sült húsok mellé is kiváló köret.