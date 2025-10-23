október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az ősz ajándéka

2 órája

Különleges magyar gyümölcs: így lesz mennyei a birsalmakompót

Címkék#illat#kamor#birsalmakompót birs#gyümölcs

Szeptember végétől egészen novemberig tart a birs szezonja, amikor az illatos, aranysárga gyümölcs elárasztja a piacokat. Az őszi időszakban sok háznál készül birsalmakompót, amely egyszerre idézi a régi kamrák hangulatát és az otthon melegét.

Szeptember végétől egészen novemberig tart a birs szezonja, amikor a piacok standjain megjelennek a jellegzetes illatú, aranysárgára érő gyümölcsök. Nem véletlen, hogy ilyenkor egyre több háznál készül birsalmakompót, hiszen a birs különleges helyet foglal el a magyar gyümölcsök között: bár rokonságban áll az almával és a körtével, húsa jóval keményebb, íze pedig fanyarabb. Ennek oka a benne található tannin, vagyis csersav, amely a borban is jelen van, és enyhén összehúzó érzést kelt a szájban.

Az őszi hónapokban egyre több magyar háztartásban fő illatos, fűszeres, házi birsalmakompót Fotó: mindmegette.hu
Az őszi hónapokban egyre több magyar háztartásban fő illatos, fűszeres, házi birsalmakompót
Fotó: mindmegette.hu

Ősszel mindenhol készül birsalmakompót

Nem véletlen, hogy sokan inkább lekvárt, sajtot vagy kompótot készítenek belőle, mintsem nyersen fogyasztanák. Pedig aki türelmesen megvárja, hogy a birs teljesen beérjen, különleges ízélményben részesülhet. Amikor a héja mély aranysárgává válik, a finom szőrös bevonat lekopik róla, és a gyümölcs illata betölti a kamrát, a csersav mennyisége csökken. Ilyenkor a húsa kissé megpuhul, íze szelídebbé válik, és akár nyersen is megkóstolható. A legjobb vékonyan felszeletelve, pár csepp citromlével meglocsolva, friss almával, körtével vagy naranccsal keverve – igazán különleges ízharmóniát alkot sajttálak, mézek vagy diófélék kísérőjeként is.

A birs a Kaukázus vidékéről érkezett hozzánk, de már a magyar gyümölcskultúrában is mély gyökerei vannak. Első írásos említése 1395-ből származik, és a 19. században már hazai fajtát is nemesítettek belőle, a híres Bereczki-birst. Az utóbbi években újra nőtt a népszerűsége, a termőterület pedig már meghaladja a 600 hektárt.

Ha valaki a birs klasszikus, házias oldalát szeretné megismerni, íme egy egyszerű birsalmakompót recept, amely a hideg őszi napokon is meghitt hangulatot teremt : 
Egy nagyobb lábasban másfél liter vizet és 25 deka cukrot melegítünk, amíg a cukor teljesen feloldódik. Hozzáadunk egy fahéjrudat, néhány szem szegfűszeget és csipetnyi szerecsendiót, majd pár percig forraljuk, hogy az aromák kioldódjanak. Közben egy citrom levét is a sziruphoz adjuk, hogy a gyümölcs ne barnuljon meg.

A birsalmákat alaposan megmossuk, dörzsölve eltávolítjuk a szőrös héjrészt, majd cikkekre vágjuk, kimagozzuk és ujjnyi vastag szeletekre daraboljuk. A gyümölcsöt a fűszeres, citromos szirupba tesszük, és közepes lángon 20–25 percig főzzük, amíg megpuhul, de nem esik szét. Amikor a szeletek áttetszővé és enyhén narancsos árnyalatúvá válnak, a kompót elkészült. Langyosan vagy lehűtve is fogyasztható – magában desszertként, de sült húsok mellé is kiváló köret.

A birs illata, színe és íze az őszi hónapok igazi ajándéka: megmutatja, mennyi csoda rejtőzik a magyar kertek gyümölcseiben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu