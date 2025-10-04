Birstea és az ősz első lehelete

Tegnap éreztem először igazán, hogy vége a nyárnak. Szigligeten ültem egy kedves kis helyen, forró birsteát rendeltem, és amikor a teraszon megcsapott a hűvös szél, hirtelen világossá vált: megérkezett az ősz. De ez az ősz most furcsa. Nem az a lassan érlelődő, aranyló lombokkal teli, kicsit melankolikus évszak, hanem inkább egy gyors átmenet a nyár melege és a tél hidege között. Mintha a természet idén sietne, és nem hagyna időt arra, hogy megszokjuk a változást.

A hirtelen jött hidegben egy gőzölgő birstea mellett érezzük meg igazán az ősz beköszöntét

Fotó: pexels.com

Forró birs tea jelzi az őszt

Mégis van valami szépség ebben a hirtelen fordulatban. A birs illata, a gőzölgő tea, a kabát első begombolása mind-mind apró jele annak, hogy valami új kezdődik. És bár kicsit hiányzik a hosszú, sétára hívó őszi délután, talán éppen a rövidség miatt értékeljük jobban ezeket az apró pillanatokat. Az évszakok váltakozása mindig tartogat meglepetést, de idén különösen gyorsnak tűnik a váltás. Talán éppen ezért kell megfogni minden apró, melegséget adó pillanatot – egy korty forró teát, egy halk beszélgetést vagy egy sétát a Balaton partján. Mert a hidegben ezek az élmények válnak igazán értékessé.