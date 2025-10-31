1 órája
Téli idő, biztonságos út – így készítsük fel autónkat a fagyos hónapokra
Most még szépen süt a nap, időnként még akár 20 fok közelébe is melegedhet az idő, de elkerülhetetlenül közeledik a tél. A szakember elmondja, mit kell tennünk a biztonságos téli autózásért.
Az őszi esők lassan havas esővé, majd hópelyhekké válnak, eljött az idő az autósoknak, hogy felkészítsék járművüket a tél kihívásaira. A hideg hónapokban nemcsak a kényelem, hanem a biztonságos téli autózás is azon múlik, mennyire gondosan készülünk fel. Erről kérdeztük meg Ódor Balázs veszprémi autós szakértőt, aki most megosztja tanácsait olvasóinkkal.
A biztonságos téli autózás az abroncsnál kezdődik
A tél közeledtével az első teendő a gumiabroncsok cseréje. A téli gumik speciális anyagösszetételüknek köszönhetően hideg időben is megtartják rugalmasságukat, így jobban tapadnak az úton. A 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolja a váltást – nemcsak a hegyekben, hanem a lakott területen is, különösen olyan városban, mint Veszprém.
Sokan esküsznek a négyévszakos gumiabroncsokra, ami a mi időjárási viszonyaink között még elfogadható is lehet, de aki gyakran jár például a Bakonyban, annak érdemesebb megfontolnia a téli gumi használatát. Ráadásul a szomszédos országokban havas útviszonyok közepette sok helyen nem elfogadott a négy évszakos gumiabroncs használata. Kezdő sofőröknél is fokozottan ajánlott a gépkocsit kizárólag az évszaknak megfelelő gumiabronccsal felszerelni, ezzel is elkerülhető a rutintalanságból bekövetkezett megcsúszás. Ami minden autós számára kötelező, a gumik profilmélységét és gyártási idejét is érdemes megvizsgálni, és ha a mélység 4 mm-nél kevesebb, vagy a gumi életkora 6 évnél több, inkább vásároljunk újakat.
Ezzel együtt érdemes ellenőrizni az autó folyadékszintjeit is. A fagyálló hűtőfolyadék véd a motor károsodásától, a téli ablakmosó pedig segít, hogy bármilyen időben tisztán lássunk. A hűtőfolyadék fagypontját benzinkutakon általában díjmentesen ellenőrzik, az ablakmosó folyadékot pedig saját magunk is utántölthetjük.
Látni és látszani – télen ez duplán számít
A téli hónapokban hamar sötétedik, gyakori a köd és a csapadék. Ilyenkor létfontosságú, hogy minden lámpa működjön – a fényszóróktól a hátsó lámpákig. Egy kiégett izzó nemcsak bírságot, hanem balesetveszélyt is jelenthet. Ne feledkezzünk meg az ablaktörlőkről sem: a rideggé vált, elöregedett gumikat cseréljük ki. Egy csíkozó ablaktörlő nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet.
Biztonsági csomag – ha a baj megtörténik
Minden autóban kötelezően ott kell lennie néhány alapvető felszerelésnek – és nemcsak a rendőrök miatt. A háromszög, láthatósági mellény, izzókészlet, vontatókötél, indítókábel, hólánc és elsősegély doboz mind-mind életmentő lehet, ha bajba kerülünk.
Ha ez hiányzik az autódból, brutál módon megbüntethetnek
A téli túlélőkészlet kiegészíthető néhány hasznos aprósággal is:
- jégkaparó és hólapát a reggeli indulásokhoz,
- zseblámpa és pótelem éjszakai elakadás esetére,
- takaró, kesztyű, papírtörlő – ha várakozni kell a segítségre,
- defektspray vagy mini kompresszor, hogy ne maradjunk az út szélén.
Egy kis odafigyelés nagy bajt előz meg
A tél nemcsak a természet próbája, hanem az autóké és a sofőröké is. Egy alapos átvizsgálás és néhány óra ráfordítás a garázsban vagy a szervizben komoly kellemetlenségektől kímélhet meg. A fagyos utak, a hirtelen jött hóvihar vagy a sötét reggelek nem jelenthetnek akadályt annak, aki előrelátó.
Azt szoktam mondani, hogy az autónkkal való törődés, sohasem kidobott pénz
– zárta jó tanácsait a szakember.
