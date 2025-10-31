október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tanácsok

1 órája

Téli idő, biztonságos út – így készítsük fel autónkat a fagyos hónapokra

Címkék#tippek-tanácsok#autó#téligumi#gumiabroncs#tél

Most még szépen süt a nap, időnként még akár 20 fok közelébe is melegedhet az idő, de elkerülhetetlenül közeledik a tél. A szakember elmondja, mit kell tennünk a biztonságos téli autózásért.

Veol.hu

Az őszi esők lassan havas esővé, majd hópelyhekké válnak, eljött az idő az autósoknak, hogy felkészítsék járművüket a tél kihívásaira. A hideg hónapokban nemcsak a kényelem, hanem a biztonságos téli autózás is azon múlik, mennyire gondosan készülünk fel. Erről kérdeztük meg Ódor Balázs veszprémi autós szakértőt, aki most megosztja tanácsait olvasóinkkal.

A biztonságos téli autózás azon is múlik, mennyire gondosan készítjük fel az autónkat Fotó: Annus Gábor/Napló
A biztonságos téli autózás azon is múlik, mennyire gondosan készítjük fel az autónkat
Fotó: Annus Gábor/Napló

A biztonságos téli autózás az abroncsnál kezdődik

A tél közeledtével az első teendő a gumiabroncsok cseréje. A téli gumik speciális anyagösszetételüknek köszönhetően hideg időben is megtartják rugalmasságukat, így jobban tapadnak az úton. A 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolja a váltást – nemcsak a hegyekben, hanem a lakott területen is, különösen olyan városban, mint Veszprém.

Sokan esküsznek a négyévszakos gumiabroncsokra, ami a mi időjárási viszonyaink között még elfogadható is lehet, de aki gyakran jár például a Bakonyban, annak érdemesebb megfontolnia a téli gumi használatát. Ráadásul a szomszédos országokban havas útviszonyok közepette sok helyen nem elfogadott a négy évszakos gumiabroncs használata. Kezdő sofőröknél is fokozottan ajánlott a gépkocsit kizárólag az évszaknak megfelelő gumiabronccsal felszerelni, ezzel is elkerülhető a rutintalanságból bekövetkezett megcsúszás. Ami minden autós számára kötelező, a gumik profilmélységét és gyártási idejét is érdemes megvizsgálni, és ha a mélység 4 mm-nél kevesebb, vagy a gumi életkora 6 évnél több, inkább vásároljunk újakat.

Ezzel együtt érdemes ellenőrizni az autó folyadékszintjeit is. A fagyálló hűtőfolyadék véd a motor károsodásától, a téli ablakmosó pedig segít, hogy bármilyen időben tisztán lássunk. A hűtőfolyadék fagypontját benzinkutakon általában díjmentesen ellenőrzik, az ablakmosó folyadékot pedig saját magunk is utántölthetjük.

Látni és látszani – télen ez duplán számít

A téli hónapokban hamar sötétedik, gyakori a köd és a csapadék. Ilyenkor létfontosságú, hogy minden lámpa működjön – a fényszóróktól a hátsó lámpákig. Egy kiégett izzó nemcsak bírságot, hanem balesetveszélyt is jelenthet. Ne feledkezzünk meg az ablaktörlőkről sem: a rideggé vált, elöregedett gumikat cseréljük ki. Egy csíkozó ablaktörlő nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet.

7 Celsius-fok alatt erősen ajánlott a téli gumi 
Forrás: Pexels

Biztonsági csomag – ha a baj megtörténik

Minden autóban kötelezően ott kell lennie néhány alapvető felszerelésnek – és nemcsak a rendőrök miatt. A háromszög, láthatósági mellény, izzókészlet, vontatókötél, indítókábel, hólánc és elsősegély doboz mind-mind életmentő lehet, ha bajba kerülünk.

A téli túlélőkészlet kiegészíthető néhány hasznos aprósággal is:

  • jégkaparó és hólapát a reggeli indulásokhoz,
  • zseblámpa és pótelem éjszakai elakadás esetére,
  • takaró, kesztyű, papírtörlő – ha várakozni kell a segítségre,
  • defektspray vagy mini kompresszor, hogy ne maradjunk az út szélén.

Egy kis odafigyelés nagy bajt előz meg

A tél nemcsak a természet próbája, hanem az autóké és a sofőröké is. Egy alapos átvizsgálás és néhány óra ráfordítás a garázsban vagy a szervizben komoly kellemetlenségektől kímélhet meg. A fagyos utak, a hirtelen jött hóvihar vagy a sötét reggelek nem jelenthetnek akadályt annak, aki előrelátó. 

Azt szoktam mondani, hogy az autónkkal való törődés, sohasem kidobott pénz 

– zárta jó tanácsait a szakember.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu