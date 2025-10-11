Így pusztul és „fogy el" az elhagyott BMW a veszprémi parkolóban (galéria)

Ezt ne hagyja ki!

Egy újabb elhagyott autó - Veszélyes hulladék a házak között Veszprém – Újabb magára hagyott autóra hívták fel figyelmünket olvasóink, legutóbb egy sportautót felejtettek a kuka mellett, most pedig egy futárcég Peugeot furgonja foglalja a helyet az egyik veszprémi lakótelep amúgy is szűkös parkolójában.