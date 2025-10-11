Lába kel az autóalkatrészeknek
1 órája
Így pusztul és „fogy el" az elhagyott BMW a veszprémi parkolóban (galéria)
A veszprémi Török Ignác utcai parkolóban egy BMW áll hosszabb ideje. A rendszámtáblával rendelkező járműről fokozatosan eltűnnek különféle alkatrészek.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A Cutler parkolójában egy rendszámos BMW áll, amelyről már hiányoznak bizonyos alkatrészek.
BMW hiányos állapotban
A képeken jól látható, hogy az autó különböző részeiről már eltávolították az alkatrészeket. A jármű továbbra is a parkolóban áll, így az arra járók közvetlen közelről is megfigyelhetik a fokozatosan romló állapotát.
Így pusztul és „fogy el" az elhagyott BMW a veszprémi parkolóbanFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
