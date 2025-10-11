október 11., szombat

Lába kel az autóalkatrészeknek

Így pusztul és „fogy el" az elhagyott BMW a veszprémi parkolóban

A veszprémi Török Ignác utcai parkolóban egy BMW áll hosszabb ideje. A rendszámtáblával rendelkező járműről fokozatosan eltűnnek különféle alkatrészek.

Így pusztul és „fogy el" az elhagyott BMW a veszprémi parkolóban (galéria)

A Cutler parkolójában egy rendszámos BMW áll, amelyről már hiányoznak bizonyos alkatrészek.

A képeken jól látható, hogy az autó különböző részeiről már eltávolították az alkatrészeket. A jármű továbbra is a parkolóban áll, így az arra járók közvetlen közelről is megfigyelhetik a fokozatosan romló állapotát.

