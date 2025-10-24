Bóka István gyászol, ez egész Füredet lesújtotta

Bóka István gyászol, Balatonfüred első embere maga tette közzé a megrendítő hírt hivatalos közösségi oldalán. A gyászhírből kiderül, hogy a balatoni város legidősebb lakója hunyt el 102 éves korában, épp az 1956-os ünnepségek, azaz október 23-a előtt nem sokkal, ami azért érdekes fordulata sorsának, mert 1956-ban Ausztráliában kezdett új életet.

Bóka István gyászol, elhunyt a legidősebb füredi. Háry Kálmánt századik születésnapja apropóján két éve az önkormányzat képviselői is felköszöntötték, ekkor készült a kép.

Forrás: önkormányzat, Szente Benjámin

A polgármester arról írt posztjában, hogy sajnálattal értesült Háry Kálmán haláláról. Részvétet kívánt családjának és mindenkinek, aki ismerte, szerette Kálmán bácsit. Bóka István biztos benne, hogy Balatonfüred megőrzi az elhunyt emlékét. A város legidősebb lakóját valóban sokan ismerték, szerették, ezt mutatja az a sok-sok együttérző, részvétnyilvánító komment, mely a polgármester posztja alatt olvasható: