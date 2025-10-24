3 órája
Bóka István gyászol, ez egész Füredet lesújtotta
Közösségi oldalán tett közzé megrendítő hírt a napokban Balatonfüred polgármestere. Bóka István gyászol és a gyászhír egész Füredet lesújtotta.
Bóka István gyászol, Balatonfüred első embere maga tette közzé a megrendítő hírt hivatalos közösségi oldalán. A gyászhírből kiderül, hogy a balatoni város legidősebb lakója hunyt el 102 éves korában, épp az 1956-os ünnepségek, azaz október 23-a előtt nem sokkal, ami azért érdekes fordulata sorsának, mert 1956-ban Ausztráliában kezdett új életet.
Bóka István gyászol
A polgármester arról írt posztjában, hogy sajnálattal értesült Háry Kálmán haláláról. Részvétet kívánt családjának és mindenkinek, aki ismerte, szerette Kálmán bácsit. Bóka István biztos benne, hogy Balatonfüred megőrzi az elhunyt emlékét. A város legidősebb lakóját valóban sokan ismerték, szerették, ezt mutatja az a sok-sok együttérző, részvétnyilvánító komment, mely a polgármester posztja alatt olvasható:
Őszinte részvétet kívánok, nagyon szép kort megélt szegény bácsi.
Őszinte együttérzésem a családnak.
102 évesen hunyt el a legidősebb balatoni férfiHáry Kálmán mérnökként dolgozott, Ausztráliában is élt.
Háry Kálmán fordulatos életutat tudhatott maga mögött és gyönyörűen fogalmazta meg századik születésnapján, miből merített erőt az általa megélt évszázad napjaihoz:
A szellemi munkát örömként, a fizikait sportként éltem meg, a teremtett világ minden apró szépségéből és a szeretet megéléséből merítettem erőt ehhez a száz évhez.
Körmenden született, majd 1956-ban Ausztráliában kezdett új életet. Közel hetvenéves volt, amikor elkezdett visszajárni Magyarországra, ahol édesanyja és testvére, később élettársa várta itthon. Kétlaki életet élt, több hónapot Balatonfüreden töltött, majd visszatért a 21 ezer kilométerre lévő kontinensre. Háry Kálmán tervezőmérnökként dolgozott, már gyermekkorában megkedvelte a rajzolást. Ebből indult a képzőművészet, illetve a festészet iránti szeretete. Több városban is volt kiállítása, alkotásaiból a születésnapi ünnepségen is lehetett látni több darabot. Az ünnepelt nyolc éve tért haza véglegesen, egy lánya és egy fia, valamint két unokája és öt dédunokája van. Napjait sok olvasással, sétával és pihenéssel töltötte, és még százévesen is részt vett a ház körüli munkákban is.
Balatoni gyász
Elhunyt októberben egy legendás fotóművész is, a Bakonyban is siratják Benkő Imrét. Az egykori ajkai gimnazista életének 83. évében ment el. Hazajárt az érettségi találkozókra, és kiállításainak többször örülhettek az ajkaiak.
„Legtöbbször az árnyakkal találkoztam" – Elment a legendás fotóművész, a Bakonyban is siratják Benkő ImrétBenkő Imre egyedi tanulmányútnak tartotta a fotózást.