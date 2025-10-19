október 19., vasárnap

Egy mosoly, ami minden nehézségen átragyog

Egyik reggel az utcán sétálva egy kisfiú rám mosolygott, az arca tele volt élettel. Az anyukája mellett állva láttam, hogy ez a boldog mosoly minden nehézség ellenére sugárzik belőle.

Seres Elizabeth

Egyik nap sétáltam az utcán, amikor egy kisfiú rám mosolygott. Látszott rajta, hogy valamilyen fogyatékkal él, mégis az arca ragyogott, a mosolya tele volt élettel és lelkesedéssel. Ahogy integetett felém, egyszerre éreztem valami különlegeset: itt volt előttem valaki, aki minden nehézség ellenére képes volt boldog mosolyt sugározni.

Még a nehézségek ellenére is a kisfiú boldog mosolya mindenkit felvidít
Fotó: pexels.com

A kisfiú boldog mosolya ragyogott

Vissza mosolyogtam és integettem neki, és láttam, hogy az anyukája mellette büszkén és boldogan nézi. Az egész találkozás rövid volt, mégis mélyen megérintett. Emlékeztetett arra, hogy a lelkesedés és az öröm nem feltétlenül függ a körülményektől vagy az egészségi állapottól. Egy egyszerű mosoly képes fényt vinni a napunkba, és olykor a legváratlanabb pillanatokban találkozunk ilyen tiszta örömmel.

Ahogy tovább indultam, a kisfiú mosolya velem maradt, és egy apró, de maradandó emlékként él bennem: a boldogság sokszor a legegyszerűbb dolgokban rejlik, még akkor is, ha az élet nehézségeket tartogat.

 

