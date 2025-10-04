A jó párkapcsolat titka

Vajon ő az igazi? - kérdik sokszor a színterápiás beszélgetésen. Ha ez kérdés számodra, a párkapcsolatod biztosan nem boldog. Ha csak nem hazudsz saját magadnak is, biztosan érzed, valahol mélyen pontosan tudod, hogy a kapcsolat, amelyben élsz, nem tesz boldoggá. A boldogság, a jó párkapcsolat titkát sokan próbálják megfejteni, számos jó tanácsot találunk szakértők oldalain, sok ilyen kering a közösségi oldalakon, akár csak egyetlen mondatban megfogalmazva valami hangzatos bölcseletet.

Boldogság titka: őszinteség, vagy megalkuvás?

Forrás: Pexels-illusztráció

És meglehet, valóban nem is olyan bonyolult kérdés ez, legalábbis, ahogyan bölcs barátom szokta mondani: a jó párkapcsolat kulcsa az együttműködés. Ma például láttam egy bejegyzést, ahol párkapcsolati tanácsadásra invitáltak párban, vagy egyedül…azért, ha feltűnik ennek a mondatnak a fonáksága, akkor szerintem már jó irányba haladunk.

Hiszen egyedül mit lehet tenni egy párkapcsolatért? A szép magyar nyelv ezt a fogalmat is egyszerűen tisztázza: pár – vagyis kettő. Kettőn múlik, kettő szükséges hozzá. Egyedül nem tudok dolgozni a párkapcsolatomért. Egyedül magamért tudok tenni, magamon tudok dolgozni, például úgy, ha belátom, a párkapcsolatom nem jó. Nem működik. Nem olyan, mint amilyennek szeretném. Boldogtalan vagyok benne. És ha arra is rájövök, hogy miért nem jó, már azt is tudom, mitől lehetne jó. Beszélek erről a párommal és dolgozhatunk együtt azért a jóért.

Boldogság: állandó keresés, vagy megalkuvás

Vagy nem és akkor dönthetek másképp. A működő párkapcsolat ismérve ugyanis, hogy döntés eredménye. Meglehet, hogy a társam nem képes megadni azt, amitől én úgy érezném, jó a párkapcsolatunk. Én mégis úgy döntök, hogy vele maradok. Tudatában annak, hogy ez nem fog változni. Elfogadom, hogy nincs jó párkapcsolatom, de ez nem tesz boldogtalanná. És ettől működhet a kapcsolat: beérem azzal, amit a másik nyújtani tud és nem várok többet. Ha ez nem sikerül nekem, boldogtalan leszek és folyton azt látom, ami hiányzik, nem azt, amim van. Ez döntés és tudatosság kérdése.

De ha boldog, jó párkapcsolatra vágyom és nem abban élek, akkor is van választásom: vállalom, hogy akár ha egyedül maradok is, de keresem azt, akivel lehetek boldog, vagy szenvedek a boldogtalan kapcsolatban. Ez is döntés. Ez is egy sors.