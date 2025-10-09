1 órája
Elindult a pápai borfesztivál elégedettségi kérdőíve
Szeptember közepén az Esterházy-kastély udvarán rendezték meg a Pápai Cicege- & Borfesztivált, a térség egyik legjelentősebb gasztronómiai és kulturális eseményét. A borfesztivál szervezői idén is változatos koncert- és kulturális programokkal várták a látogatókat: többek között fellépett a Lóci Játszik, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a 4S Street.
A méltán népszerű borfesztivál idei fizetőssé válása megosztotta a pápaiakat, hiszen a pénteki, szombati és vasárnapi programokat már csak belépőjeggyel lehetett látogatni. Többek között erről is elmondhatják véleményüket most a rendezvény látogatói.
A borfesztivál öt napon át várta a látogatókat
A Jókai Mór Művelődési Központ október 10-ig kérdőív formájában várja a visszajelzéseket. Mint írják, céljuk, hogy rendezvényeik évről évre színvonalasabbak, sokszínűbbek és vendégeik igényeihez még inkább igazodóak legyenek.
– Kérjük, töltse ki elégedettségi kérdőívünket, és ossza meg velünk tapasztalatait, véleményét, javaslatait az idei borfesztivállal kapcsolatban! A visszajelzések alapján szeretnénk továbbfejleszteni programkínálatunkat, gasztronómiai választékunkat és szolgáltatásainkat – írják a szervezők.
A kérdőív kitöltésének határideje: 2025. október 10. Azok között, akik a kérdőív végén megadják elérhetőségüket, október 15-én gasztronómiai ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
A kérdőív elérhető IDE kattintva.