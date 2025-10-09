október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ossza meg véleményét!

1 órája

Elindult a pápai borfesztivál elégedettségi kérdőíve

Címkék#koncert#Pápai Cicege & Borfesztivált#kérdőív#program

Szeptember közepén az Esterházy-kastély udvarán rendezték meg a Pápai Cicege- & Borfesztivált, a térség egyik legjelentősebb gasztronómiai és kulturális eseményét. A borfesztivál szervezői idén is változatos koncert- és kulturális programokkal várták a látogatókat: többek között fellépett a Lóci Játszik, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a 4S Street.

Haraszti Gábor

A méltán népszerű borfesztivál idei fizetőssé válása megosztotta a pápaiakat, hiszen a pénteki, szombati és vasárnapi programokat már csak belépőjeggyel lehetett látogatni. Többek között erről is elmondhatják véleményüket most a rendezvény látogatói.

Borfesztivál - Elindult az elégedettségi kérdőív
A borfesztiválon több pince kínálta ízletes borait
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A borfesztivál öt napon át várta a látogatókat

A Jókai Mór Művelődési Központ október 10-ig kérdőív formájában várja a visszajelzéseket. Mint írják, céljuk, hogy rendezvényeik évről évre színvonalasabbak, sokszínűbbek és vendégeik igényeihez még inkább igazodóak legyenek.
– Kérjük, töltse ki elégedettségi kérdőívünket, és ossza meg velünk tapasztalatait, véleményét, javaslatait az idei borfesztivállal kapcsolatban! A visszajelzések alapján szeretnénk továbbfejleszteni programkínálatunkat, gasztronómiai választékunkat és szolgáltatásainkat – írják a szervezők.
A kérdőív kitöltésének határideje: 2025. október 10. Azok között, akik a kérdőív végén megadják elérhetőségüket, október 15-én gasztronómiai ajándékcsomagokat sorsolnak ki.

A bor ünnepén a borrendek is felvonultak
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A kérdőív elérhető IDE kattintva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu