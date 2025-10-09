Elindult a pápai borfesztivál elégedettségi kérdőíve

A méltán népszerű borfesztivál idei fizetőssé válása megosztotta a pápaiakat, hiszen a pénteki, szombati és vasárnapi programokat már csak belépőjeggyel lehetett látogatni. Többek között erről is elmondhatják véleményüket most a rendezvény látogatói.

A borfesztiválon több pince kínálta ízletes borait

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A borfesztivál öt napon át várta a látogatókat

A Jókai Mór Művelődési Központ október 10-ig kérdőív formájában várja a visszajelzéseket. Mint írják, céljuk, hogy rendezvényeik évről évre színvonalasabbak, sokszínűbbek és vendégeik igényeihez még inkább igazodóak legyenek.

– Kérjük, töltse ki elégedettségi kérdőívünket, és ossza meg velünk tapasztalatait, véleményét, javaslatait az idei borfesztivállal kapcsolatban! A visszajelzések alapján szeretnénk továbbfejleszteni programkínálatunkat, gasztronómiai választékunkat és szolgáltatásainkat – írják a szervezők.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2025. október 10. Azok között, akik a kérdőív végén megadják elérhetőségüket, október 15-én gasztronómiai ajándékcsomagokat sorsolnak ki.

A bor ünnepén a borrendek is felvonultak

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A kérdőív elérhető IDE kattintva.