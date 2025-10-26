50 perce
A Balaton partján sikolyok visszhangoztak – A Borzongás Fesztivál mindent vitt! (galéria + videó)
Amikor október végén leszáll az éjszaka, és csak a hold fénye világítja be a város utcáit, Balatonfűzfőn életre kelnek a szellemek, a boszorkányok, és a nevetésbe sikolyok vegyülnek. A Borzongás Fesztivál idén sem hazudtolta meg a nevét: a félelem és a mulatság tökéletes elegye varázsolta el a várost.
Balatonfűzfő október utolsó hétvégéjén igazi szellemvárossá változott – a Borzongás Fesztivál 2025-ben is bebizonyította, hogy a halloween nemcsak Amerikában, hanem a Balaton partján is tud igazán nagyot szólni. Aki ott volt, tudja: ez nem egy szokványos halloweeni program volt, hanem egy egész estés, pulzáló őrület, ahol a félelem és a nevetés kéz a kézben járt. A Día de los Muertos színes lényei és a klasszikus halloweeni szörnyek egyszerre lepték el Balatonfűzfőt.
Ahol a félelem és a mulatság kéz a kézben jár – ilyen volt a Borzongás Fesztivál 2025
Már a bejáratnál érezni lehetett, hogy valami különleges készül. A város főterét ellepték a tűzzsonglőrök és a seprűnyélen repkedő boszorkányok. A legtöbben az idei témához, a Día de los Muertos – vagyis a mexikói halottak napja – hangulatához öltöztek: színes koponyafestések, virágkoszorúk, csontvázruhák és kalaverák mindenütt. Az egyik legjobb része talán épp ez volt, hogy a fesztivál idén nemcsak borzongató, hanem látványában is lenyűgöző lett. Többek pedig különböző horrorfilmszereplőknek öltözve járták a város utcáit.
A Borzongás Fesztiválon nem lehetett unatkozni: a város különböző pontjain szellemes feladatok, boszorkánytáncok, rémületet keltő installációk és egy horrorház is várta a bátrabbakat. Aki elég bátor volt, az lemerészkedhetett a föld alá is, ahol vaksötét folyosókon kellett végigmenni – csak a szívdobogás és a suttogások kíséretében. Volt, aki kacagva jött ki, de sokan inkább futva.
Aki ott volt, az tudja, hogy ez az este nemcsak egy tematikus buli volt, hanem valódi közösségi élmény. Idegenek koccintottak egymással, vadidegenek táncoltak együtt, és valahogy senki sem félt igazán. A „félelem” itt inkább játék volt, a sötétség pedig csak díszlet egy fantasztikus őszi estéhez.
Balatonfűzfő az utóbbi években egyre komolyabban veszi a halloweeni szezont, és ezzel lassan országos hírnévre tesz szert. A Borzongás Fesztivál mára már nemcsak helyi különlegesség, hanem olyan esemény, amiért érdemes messzebbről is a Balatonhoz utazni. Az idei Borzongás Fesztivál minden eddiginél látványosabbra sikerült. A szervezők láthatóan mindent beleadtak, és a résztvevők sem spóroltak a kreativitással.
A Balaton partján átvette az uralmat a túlvilág– a Borzongás Fesztivál idén is mindent vittFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Aki idén lemaradt, annak jövőre érdemes időben beírni a naptárba: Balatonfűzfő nem csak nyáron pezseg. Október végén is megmutatta, hogy a borzongás, a színek és a közösség együtt milyen erővel képes életre kelteni egy estét.
A kérdés csak az: jövőre ki meri majd újra bevállalni a félelmet – és a mulatságot?