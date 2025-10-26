A Balaton partján sikolyok visszhangoztak – A Borzongás Fesztivál mindent vitt! (galéria + videó)

Balatonfűzfő október utolsó hétvégéjén igazi szellemvárossá változott – a Borzongás Fesztivál 2025-ben is bebizonyította, hogy a halloween nemcsak Amerikában, hanem a Balaton partján is tud igazán nagyot szólni. Aki ott volt, tudja: ez nem egy szokványos halloweeni program volt, hanem egy egész estés, pulzáló őrület, ahol a félelem és a nevetés kéz a kézben járt. A Día de los Muertos színes lényei és a klasszikus halloweeni szörnyek egyszerre lepték el Balatonfűzfőt.

Egy este, amikor senki sem volt önmaga – jelmezes káosz és halloweenhangulat a Borzongás Fesztivál 2025-ön

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ahol a félelem és a mulatság kéz a kézben jár – ilyen volt a Borzongás Fesztivál 2025

Már a bejáratnál érezni lehetett, hogy valami különleges készül. A város főterét ellepték a tűzzsonglőrök és a seprűnyélen repkedő boszorkányok. A legtöbben az idei témához, a Día de los Muertos – vagyis a mexikói halottak napja – hangulatához öltöztek: színes koponyafestések, virágkoszorúk, csontvázruhák és kalaverák mindenütt. Az egyik legjobb része talán épp ez volt, hogy a fesztivál idén nemcsak borzongató, hanem látványában is lenyűgöző lett. Többek pedig különböző horrorfilmszereplőknek öltözve járták a város utcáit.