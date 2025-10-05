október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt látnod kell!

1 órája

Új tudományos és közösségi tér az egyetemi campuson

Címkék#Georgikon Botanikus Ker#MATE Georgikon Campus#botanikus kert#Keszthely

Újabb jelentős fejlesztésről számolt be Nagy Bálint országgyűlési képviselő. A keszthelyi egyetemi campuson hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Georgikon Botanikus Kert.

Veol.hu

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campus vezetésével az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult Keszthelyen, a most átadott botanikus kert ezek sorába illeszkedik, mint egy új, multifunkcionális tér, amely egyszerre szolgál kutatási helyszínként, oktatási központként és pihenőhelyként a látogatók számára. A Georgikon Botanikus Kert – más néven arborétum – a természetkedvelők és a szakmai érdeklődők számára egyaránt különleges lehetőséget kínál.

Botanikus kert Keszthelyen – megnyílt a MATE új közösségi központja
A botanikus kert egy pontján táblák segítségével a növényekről is információkat lehet szerezni.
Fotó: MATE

A botanikus kert gazdag és látványos növényoázis

A kert célja, hogy bemutassa a térség növényvilágát, valamint teret adjon tudományos kísérleteknek és egyetemi kutatásoknak. A nyitvatartási időben a látogatók is bejárhatják a területet, ahol a kikapcsolódás és az ismeretszerzés egyszerre valósulhat meg.

Nagy Bálint bejegyzésében kiemelte: a MATE és a helyi közösség közötti együttműködés példaértékű, hiszen az egyetemi fejlesztések hozzájárulnak Keszthely jövőjéhez, valamint a város kulturális és tudományos életének erősítéséhez. A képviselő köszönetet mondott a Georgikon Campus munkatársainak is – írja a zaol.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu