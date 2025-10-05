Új tudományos és közösségi tér az egyetemi campuson

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campus vezetésével az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult Keszthelyen, a most átadott botanikus kert ezek sorába illeszkedik, mint egy új, multifunkcionális tér, amely egyszerre szolgál kutatási helyszínként, oktatási központként és pihenőhelyként a látogatók számára. A Georgikon Botanikus Kert – más néven arborétum – a természetkedvelők és a szakmai érdeklődők számára egyaránt különleges lehetőséget kínál.

A botanikus kert egy pontján táblák segítségével a növényekről is információkat lehet szerezni.

Fotó: MATE

A botanikus kert gazdag és látványos növényoázis

A kert célja, hogy bemutassa a térség növényvilágát, valamint teret adjon tudományos kísérleteknek és egyetemi kutatásoknak. A nyitvatartási időben a látogatók is bejárhatják a területet, ahol a kikapcsolódás és az ismeretszerzés egyszerre valósulhat meg.

Nagy Bálint bejegyzésében kiemelte: a MATE és a helyi közösség közötti együttműködés példaértékű, hiszen az egyetemi fejlesztések hozzájárulnak Keszthely jövőjéhez, valamint a város kulturális és tudományos életének erősítéséhez. A képviselő köszönetet mondott a Georgikon Campus munkatársainak is – írja a zaol.hu.