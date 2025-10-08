október 8., szerda

2 órája

Élő középkor Veszprémben: buhurt, fegyverek és lovagi hagyományok

Immár negyedik alkalommal nyitja meg kapuit a Veszprémi Középkori Nap, amely október 11-én, szombaton 10 és 17 óra között várja a látogatókat Veszprémvölgyben. Az esemény igazi időutazásra hív mindenkit, aki szeretné testközelből megtapasztalni a lovagi élet hangulatát, és belemerülni a középkor világába. Azt is bemutatjuk, hogy mi az a buhurt, amit az érdeklődők szombaton testközelből is megismerhetnek.

Titzl Vivien

A rendezvény fénypontja a buhurttorna, ahol 12 csapat méri össze erejét korhű acélpáncélokban. A harcosok modern technikákat ötvöznek a hagyományos fegyverekkel, mint a kard, buzogány és csatabárd, így az összecsapások egyszerre látványosak és autentikusak. A páncélok nemcsak vizuálisan lenyűgözőek, de védelmet nyújtanak a súlyos csapások ellen, lehetővé téve a biztonságos, ugyanakkor izgalmas küzdelmet.

Buhurt torna várja az érdeklődőket a középkori napon
Buhurttorna várja az érdeklődőket a középkori napon
Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A látogatók nemcsak a harcokat tekinthetik meg, hanem betekintést nyerhetnek a hagyományőrző táborok mindennapjaiba is. A harcosok itt korhű ételeket készítenek, miközben a középkori zenekar hangjai fokozzák a varázslatos hangulatot. Az esemény így nem csupán látványosság, hanem teljes körű élmény, amely az érzékekre egyszerre hatva idézi meg a múltat.

A buhurttornák az esemény csúcspontjai lesznek, ahol a harcosok különféle fegyverekkel – például kardokkal, buzogányokkal és csatabárdokkal – mérik össze erejüket. Az összecsapások rendkívül látványosak, hiszen a harcosok teljes páncélzatban küzdenek, hitelesen idézve meg a középkori csaták hangulatát. A vértezetek nem csupán súlyosak, hanem hatékony védelmet nyújtanak az ütések és vágások ellen, így a buhurt mára nemcsak hagyományőrzés, hanem komoly versenysporttá nőtte ki magát, amely évről évre egyre több érdeklődőt vonz. A küzdelmek szigorú szabályok szerint zajlanak, és bár a páncélzat védelmet biztosít, a harcosok gyakran kisebb zúzódásokkal vagy sérülésekkel térnek haza. A buhurt tehát nemcsak látványos, hanem rendkívüli kihívást jelentő sport, ahol a fizikai erő, a taktikai gondolkodás és a kitartás egyaránt kulcsszerepet játszik. Hogy mi is pontosan a buhurt, arról a cikk későbbi részében részletesen beszámolunk. 

A negyedik Veszprémi Középkori Nap tökéletes program családok, történelmi rajongók és sportkedvelők számára egyaránt. Az esemény minden korosztály számára kínál élményt, izgalmat és betekintést a középkori világ mindennapjaiba, így mindenki megtalálhatja a saját kedvenc programját a harcoktól a kézműves bemutatókig.

A tavalyi esemény képeken: 

Buhurtfesztiválon ütötték-vágták egymást a harcosok

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Mi az a buhurt?

  • A buhurt a középkori harci technikák modern újjászületése, amely egyszerre hagyományőrző tevékenység, látványos sport és versenyszám. Eredete a középkori Európáig nyúlik vissza, ahol a lovagi tornák és harci cselekmények nemcsak a harcosok képességeit mutatták meg, hanem a közönség szórakoztatását is szolgálták. A buhurt kifejezés valószínűleg a francia bouhourt szóból származik, ami ütközést vagy csapást jelent. A középkorban a legjobb harcosok hatalmas elismerésben részesültek, és a tornák gyakran királyi udvarokban, városi ünnepségeken zajlottak, hatalmas érdeklődés mellett.
  • A modern buhurt sportként ismét az elmúlt évtizedekben jelent meg, először Oroszországban a kilencvenes években, majd Nyugat- és Kelet-Európában, végül a világ más részein is. Az első nemzetközi összefogás a Historical Medieval Battle International Association létrehozásával jött létre, amely egységes szabályrendszert dolgozott ki a biztonságos és fair küzdelmek érdekében. A versenyek két fő formátumot ölelnek fel: csapat- és egyéni küzdelmeket. A résztvevők teljes páncélzatot viselnek, beleértve fejvédőt, mellvértet, lábvédőt és kézvédőt, valamint valósághű, megfelelően karbantartott fegyverekkel – például kardokkal, buzogányokkal vagy lándzsákkal – mérkőznek meg egymással.
  • A modern buhurt nem pusztán látványos show: komoly fizikai és taktikai kihívást jelent. A küzdelmek során a harcosoknak a kitartás, az erő és a stratégiai gondolkodás is kulcsfontosságú. Bár a páncélzat védelmet nyújt, a küzdelmek során előfordulhatnak kisebb sérülések is. A versenyeken a fair play betartása kötelező, a szabályszegés súlyos következményekkel járhat. A harcosok felszerelésének történelmi hitelessége fontos, a páncélok a 13–16. századi Európa stílusát követik, miközben modern védőelemeket is tartalmaznak.
  • Magyarországon az első buhurt/HMB csapatok 2012-ben alakultak meg, a Magyar Buhurt Szövetség koordinálásával. A szövetség célja, hogy összefogja a hazai csapatokat, segítse a felkészülést és a versenyeken való részvételt, ezzel elősegítve a sportág fejlődését. A buhurt ma már nemcsak hagyományőrzés, hanem nemzetközileg elismert küzdősport, amely lehetőséget ad a múlt és a jelen izgalmas találkozására, a középkori harcosok életének és kultúrájának hiteles megtapasztalására, miközben látványos és izgalmas élményt nyújt a nézőknek is.

Erről részletesebben IDE kattintva olvashatnak. 

 

