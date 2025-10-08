október 8., szerda

Az év állatvédő rendőre díjat kapott két Veszprém vármegyei rendőr

Címkék#Szigliget#rendőr#díj#állatvédelem

Büszkén számolhatunk be róla, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság állományából Sztrik Ákos rendőr őrnagy és Nagy Ádám rendőr törzszászlós országos elismerésben részesültek, és elnyerték Az év állatvédő rendőre címet.

Titzl Vivien

Az elismerés alapja egy május 23-án történt rendkívüli eset: Szigliget egyik családi házában tűz ütött ki, amelyet a katasztrófavédelem munkatársai gyorsan megfékeztek. A tulajdonos még a tűz idején visszament az ingatlanba a bullterrieréért, amely eszméletlen állapotban került ki. A férfi erősen köhögött, arca és ruházata kormos volt, ezért a rendőrök azonnal mentőt hívtak.

Sztrik Ákos rendőr őrnagy és Nagy Ádám rendőr törzszászlós országos elismerésben részesült, és elnyerték Az év állatvédő rendőre címet. Május 23-án megmentettek egy bullterriert 
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Egy bullterrier megmentéséért kapott díjat a két rendőr

Az eszméletlen ebet a rendőrök rögvest a járőrautóba helyezték, majd állatorvoshoz szállították, így biztosítva a gyors és szakszerű ellátást. A gyors segítségnek köszönhetően a kutya mára már jobban van, gazdája mellett gyógyul.

Az eset kiemeli, hogy a rendőrség nemcsak a bűnügyi, hanem a közösségi és állatvédelmi feladatokban is kiemelkedő szerepet vállal. Az állatvédelmi szakmai díjakat idén is átadták, ezzel elismerve a rendőrök áldozatos munkáját és elhivatottságát az állatok védelmében.

A díjátadáson Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is jelen volt. 

 

 

