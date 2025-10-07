október 7., kedd

Eddig is csodájára jártak, de még különlegesebb lett a bakonyi buszmegálló (képgaléria)

Legyen otthonos a várakozás! – így vélik a bakonyiak és a Balaton-felvidéken élők, ezért egyre több buszmegállót rendeznek be különleges módon. Most a bakonybélit tették még csinosabbá bútorokkal belülről, pedig az épület kinézete miatt eddig is bekerült szinte minden erre kiránduló fotóalbumába. S ilyen körülmények miatt még a menetrend is másodlagossá válhat.

Rimányi Zita

Újabb bakonyi buszváró csodájára járhat a világ, most Bakonybélből kaptunk ennek bizonyítékaként remek fotókat a bakonyi falu önkormányzatától. Ám azt is tudni kell, hogy ez a Bakony szívében található várakozóhely eddig is párját ritkította, régóta a turisták kedvenc fotópontja, ugyanis olyan, mint a helyi tájház boltíves, oszlopos tornáca. Ilyen szép épületben várhat a bakonyi menetrend következő járatára az ember.

A menetrend és a nappali hangulata. Újabb buszváró kapott otthonos berendezést a Bakonyban, Bakonybél központját érdemes ezért is megcsodálni.
A menetrend és a nappali hangulata. Újabb buszváró kapott otthonos berendezést a Bakonyban, Bakonybél központját érdemes ezért is megcsodálni. 
Forrás: Bakonybéli önkormányzat 

Menetrend, buszváró és a nappali csinossága

Újabb bakonyi buszmegálló kapott otthonos berendezést, ezúttal Bakonybél központjában, erről az önkormányzattól értesültünk. Mint kiderült, egy magánkezdeményezést karolt fel az önkormányzat, és a buszváró egy része kényelmes nappalivá alakult. Nappali bútorok szépítik. 

Az ötletgazda különböző régiségvásárokon vette meg a berendezési tárgyakat, volt, amit ajándékba kapott, majd átfestette és kiegészítette. A padra, a fotelekre takaró és párna került, az asztalon egy keretbe foglalt szöveg invitálja a buszra várakozókat, hogy üljenek bátran a fotelekbe, vegyenek le könyveket a szekrény polcáról, és olvassanak. Magukkal is vihetnek egy-egy kötetet.

A berendezők bíznak benne, hogy a helyiek és a turisták játékokkal, dísztárgyakkal, könyvekkel gazdagítják a polcok kincseit. Egy asszony megígérte, függönyt varr az ablakokra. 

A hely szelleme arra biztat mindenkit, élvezzék és vigyázzák a berendezést.

Átrendezett várakozóhelyek a falvakban

Már tavaly ősszel is írtunk arról, hogy a szépségük vigyáz az átrendezett falusi buszmegállókra és a Bakonyban, a Balaton-felvidéken ötletekben, fantáziában nincs hiány, ha erről van szó.

Felsorolunk pár példát a bakonyi, a Balaton-felvidéki szépségverseny e megállóiról.

  • A nagyteveli tavaly vált csinos, rusztikus nappalivá, 
  • a pécselyi szintén a múlt évben kapott olvasókuckót.
  • A porvaiakat szintén megemlítjük, mert ebben a faluban mindegyiknek egyedi az ablaka.
  • A lókútiban a dédi konyhájának hangulata vár, 
  • a bakonykoppányi megálló belülről egészen színes lett, olyan, mint egy elegáns nappali. 
  • Az ugodi asszonyok virágokat, levendulát festettek a várók falára, 
  • a barnagi könyvváró olyan, akár egy igazi könyvtár, olvasósarkokkal.

Szinte versengenek Veszprém vármegyében a kistelepülések a téren, melyikben rendeznek be rendhagyóbb módon buszvárót, konyha, olvasószoba vagy nappali hangulatát megteremtve benne.

A bakonybéli régóta a turisták kedvenc fotópontja, olyan, mint a tájház boltíves, oszlopos tornáca. 

A bakonyibéli középső buszmegálló épülete még az idei különleges átrendezése előtt. Eddig is a csodájára jártak sokan
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonybél központjában a régi romos buszmegálló helyére egy, a faluban élő építészmérnök, Verla József tervezett újat. Olyannak álmodta meg, hogy rímeljen a közelben lévő tájház boltíves, oszlopos tornácára. A szép épületet szívesen lefotózzák a turisták, s azok is behúzódnak kicsit ide, akik nem akarnak még a faluból hazamenni.

Még különlegesebb lett a bakonyi buszmegálló

Fotók: Rimányi Zita/Napló

A lókúti, a bakonybéli, a bakonykoppányi, az ugodi, a barnagi, a porvai, a pécselyi, a nagyteveli, a bakonybéli... Folytassa a különleges buszmegállók sorolását! Olvasóink elküldhetik fotóikat a [email protected] e-mail-címre.

 

 

