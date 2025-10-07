Eddig is csodájára jártak, de még különlegesebb lett a bakonyi buszmegálló (képgaléria)

Újabb bakonyi buszváró csodájára járhat a világ, most Bakonybélből kaptunk ennek bizonyítékaként remek fotókat a bakonyi falu önkormányzatától. Ám azt is tudni kell, hogy ez a Bakony szívében található várakozóhely eddig is párját ritkította, régóta a turisták kedvenc fotópontja, ugyanis olyan, mint a helyi tájház boltíves, oszlopos tornáca. Ilyen szép épületben várhat a bakonyi menetrend következő járatára az ember.

A menetrend és a nappali hangulata. Újabb buszváró kapott otthonos berendezést a Bakonyban, Bakonybél központját érdemes ezért is megcsodálni.

Forrás: Bakonybéli önkormányzat

Menetrend, buszváró és a nappali csinossága

Újabb bakonyi buszmegálló kapott otthonos berendezést, ezúttal Bakonybél központjában, erről az önkormányzattól értesültünk. Mint kiderült, egy magánkezdeményezést karolt fel az önkormányzat, és a buszváró egy része kényelmes nappalivá alakult. Nappali bútorok szépítik.

Az ötletgazda különböző régiségvásárokon vette meg a berendezési tárgyakat, volt, amit ajándékba kapott, majd átfestette és kiegészítette. A padra, a fotelekre takaró és párna került, az asztalon egy keretbe foglalt szöveg invitálja a buszra várakozókat, hogy üljenek bátran a fotelekbe, vegyenek le könyveket a szekrény polcáról, és olvassanak. Magukkal is vihetnek egy-egy kötetet.

A berendezők bíznak benne, hogy a helyiek és a turisták játékokkal, dísztárgyakkal, könyvekkel gazdagítják a polcok kincseit. Egy asszony megígérte, függönyt varr az ablakokra.

A hely szelleme arra biztat mindenkit, élvezzék és vigyázzák a berendezést.

Átrendezett várakozóhelyek a falvakban

Már tavaly ősszel is írtunk arról, hogy a szépségük vigyáz az átrendezett falusi buszmegállókra és a Bakonyban, a Balaton-felvidéken ötletekben, fantáziában nincs hiány, ha erről van szó.

Felsorolunk pár példát a bakonyi, a Balaton-felvidéki szépségverseny e megállóiról.

A nagyteveli tavaly vált csinos, rusztikus nappalivá,

a pécselyi szintén a múlt évben kapott olvasókuckót.

A porvaiakat szintén megemlítjük, mert ebben a faluban mindegyiknek egyedi az ablaka.

A lókútiban a dédi konyhájának hangulata vár,

a bakonykoppányi megálló belülről egészen színes lett, olyan, mint egy elegáns nappali.

Az ugodi asszonyok virágokat, levendulát festettek a várók falára,

a barnagi könyvváró olyan, akár egy igazi könyvtár, olvasósarkokkal.

Szinte versengenek Veszprém vármegyében a kistelepülések a téren, melyikben rendeznek be rendhagyóbb módon buszvárót, konyha, olvasószoba vagy nappali hangulatát megteremtve benne.

