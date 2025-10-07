A Cápák között sármos milliárdosa bakonyi faluból indulva épített birodalmat

Mi kell ahhoz, hogy egy apró faluból indulva valaki a hazai üzleti élet egyik legismertebb alakja legyen? A Cápák között egyik befektetője, Sárospataki Albert pontosan tudja: kitartás, hitelesség és merészség. A magyarpolányi fiúból lett sikeres vállalkozó és „Cápa", mára a digitális piac egyik legnagyobb neve, akinek története a fiatal vállalkozók számára is iránytű lehet. Sikersztorija azonban nemcsak cégekről és befektetésekről szól: a családi háttér és a mindennapi kihívások is ott állnak a fényes eredmények mögött.

A Cápák között egyik befektetője, Sárospataki Albert a digitális könyvelés egyik hazai úttörője

A Cápák között egyik befektetője, Sárospataki Albert útja a reflektorfényig

Ki gondolta volna, hogy egy Veszprém vármegyei kis faluból egyszer valaki a magyar üzleti élet egyik legismertebb arcává válik? Albert gyerekként még maga sem sejtette, hogy egyszer a Forbes-listán szerepel majd, és a Cápák között szigorú, de igazságos befektetőként látja őt az ország. A Billingo tulajdonosa ma már több tízezer vállalkozás életét könnyíti meg, de a kezdetek egyáltalán nem voltak fényesek. Kemény munka, sok kudarc és újrakezdés vezetett odáig, hogy neve mára egybeforrjon a digitális könyvelés forradalmával. Ami még fontosabb: saját bevallása szerint mindig a hitelesség volt az iránytűje, mert szerinte hosszú távon csak az ér valamit, ha az ember tényleg azt adja, amit ígér.

Sikerek otthon és a képernyőn

A Cápák között hozta meg számára az országos ismertséget, ott már nemcsak vállalkozók, hanem a nagyközönség is megismerhette azt a Veszprém vármegyei fiút, aki a zsákutcás faluból indult. A tévében kemény, a családban viszont gondoskodó: feleségével több mint tíz éve élnek együtt, két gyermek édesapja, és nem titkolja, náluk is akadnak kihívások. Ahogy ő mondja: „nem cukorból van a kerítés” – mégis éppen ez a valóságos hozzáállás teszi őt szimpatikussá sokak szemében.

Magyarpolány: a falu, ahonnan a „Cápa" indult A Bakony lábánál fekvő, alig több mint ezer lakosú település sváb gyökerekkel büszkélkedhet: a 18. században német ajkú családok telepedtek le itt, hagyományaik ma is élnek.

A település Ajkától mindössze 6 kilométerre fekszik, így bár apró falu, mégis könnyen elérhető.

Hírnevét a Polányi passiónak köszönheti: a pünkösdi szabadtéri előadás több száz szereplővel minden évben tömegeket vonz.

A Kálvária-domb 173 lépcsője a Szent László-templomhoz vezet, útközben stációk és faragott szobrok mutatják be a passió történetét.

A környék erdői, forrásai és túraútvonalai miatt ma is kedvelt kirándulóhely.

A közelmúltban csodaszarvas is megjelent itt, amit videóra is vettek.

5 dolog, amit kevesen tudnak róla

Rendszeresen sportol, a kitartást és fegyelmet a mozgásban is alapértéknek tartja. Befektetőként sokszor nemcsak a számokat nézi, hanem azt is, mennyire hiteles és elszánt az adott vállalkozó. Fontosnak tartja, hogy mindig legyen ideje a családra, a gyerekei adják számára a legnagyobb motivációt. A Cápák között műsorban több tucat vállalkozás ötletével találkozott, de csak azokba fektet, ahol valóban elhiszi a sikertörténet lehetőségét. Saját bevallása szerint soha nem felejti el, honnan indult: a magyarpolányi gyökerei máig meghatározzák gondolkodásmódját.

Példakép és inspiráció

A társadalmi visszhang sem maradt el: a fiatal vállalkozók egyik példaképe lett, akit a Bridge Budapest Alapítvány is kiemelt pozitív mintaként. Nemcsak a cége, hanem gondolkodásmódja is sokakat inspirál arra, hogy merjenek nagyot álmodni. Albert ma már ott van a hazai üzleti elitben, de története arra emlékeztet, hogy a legkisebb faluból is vezethet út a legnagyobb sikerekig. Nemcsak a pénzügyi eredményei miatt figyelemre méltó, hanem mert ő maga is bizonyítja: a hitelesség, a kitartás és a bátorság többet ér bármilyen befektetésnél.