Simiért buliznak Veszprémben

Címkék#koncert#TECHNO RAVE FOR CHEN SIMI#jótékonyság

Chen Simi javára szervez jótékonysági koncertet október 18-án 20 órakor a veszprémi Terem bár a balatonalmádi illetőségű Grunddal karöltve, akik az utóbbi időben sikeres techno stílusú bulijaikról váltak ismertté a térségben.

Szilas Lilla
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A TECHNO RAVE FOR CHEN SIMI elnevezésű rendezvény ötlete abból született, ami mindig is jellemző volt a keményebb elektronikus zene kedvelőire: a közös összefogásra való hajlam egy jó ügyért. A fellépő DJ-k mindegyike (Djanne Tündérke, Babaj, Jean) nagy örömmel zenél szombat este azért, hogy mielőbb összegyűlhessen a pénz a kisfiúnak szükséges műtétre. 

Fotó: családi

Rave parti Chen Simiért

Veszprémben már mindenki ismeri, és figyelemmel kíséri Chen Simi történetét. Simi 10 éves és nagyon ritka betegségben, pseudoachondroplasiaban szenved. A műtét költsége 88 millió forint, melynek egy része már jótékonysági rendezvényekből, felajánlásokból összegyűlt, ugyanakkor a Grund tagjai a kisfiú szüleinek voltak a diákjai és mindenképp szeretnének valamilyen módon segíteni a családnak. Az esemény ötlete Papp Bernadett tanárnőtől indult ki, aki hosszú ideig kollégája volt a házaspárnak. A buli teljes bevételét Simi műtétére ajánlják fel a szervezők.

 

