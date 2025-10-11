október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videón a rajtaütés

4 órája

Uborka és káposzta közé rejtett több ezer cigisdobozt egy román csempész, de a NAV kiszagolta a szajrét

Címkék#csempész#kisbusz#m1#NAV#autópálya

Uborkát, dinnyét és káposztát szállított egy román kisbusz az M1-esen, de a pénzügyőrök hamar kiszagolták, hogy valami „bűzlik” a rakományban. A zöldségek alatt több ezer doboz cigaretta lapult, amit Angliába vittek volna. A cigarettacsempész rafinált akart lenni, de nem tudta átverni a pénzügyőrség munkatársait.

Csizi Péter

A NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei az M1-es autópályáról tereltek le egy kisbuszt, amely utánfutóján zöldséghegyek tornyosultak. A látszat csalt: az uborka és a dinnye alatt nem a piacra szánt áru, hanem közel ötezer doboz román cigaretta lapult - tudatta a hatóság hivatalos csatornáján. A járművet vezető cigarettacsempész elmondta, hogy a dohányt Angliában dolgozó honfitársainak szánta – valószínűleg nem vitaminpótlásra.

A zöldségek alól cigisdobozok kerültek elő – lebukott egy cigarettacsempész az M1-esen
A zöldségek alól cigisdobozok kerültek elő – lebukott egy cigaretta-csempész az M1-esen
Fotó: archív

A rakomány illata gyorsan elárulta a cigarettacsempészt

A pénzügyőrök a ládák kibontásakor már a szagból sejtették, hogy a rakományban több a nikotin, mint a nitrát. A precízen elrejtett dobozokat fóliába csomagolták, de a hőkamerás vizsgálat lebuktatta a trükköt: az „uborkaillat” helyett nikotinszag terjengett.

A NAV közleménye szerint összesen 4 981 doboz cigarettát foglaltak le, a szállítmány értéke megközelíti a 17 millió forintot.

A sofőr,  aki az uborkával nem a ráncokat takarta, hanem a bajt

A 33 éves férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A bírság várhatóan nem uborkapénz lesz – több mint 17 millió forint is lehet a büntetés. A kisbusz utasai egy ideig némán figyelték, ahogy a rakományból előkerül a „füstmentes zöldségkultúra”. A történet tanulsága: ha valami uborkásan gyanús, a NAV előbb-utóbb kiszúrja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu