Uborka és káposzta közé rejtett több ezer cigisdobozt egy román csempész, de a NAV kiszagolta a szajrét

A NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei az M1-es autópályáról tereltek le egy kisbuszt, amely utánfutóján zöldséghegyek tornyosultak. A látszat csalt: az uborka és a dinnye alatt nem a piacra szánt áru, hanem közel ötezer doboz román cigaretta lapult - tudatta a hatóság hivatalos csatornáján. A járművet vezető cigarettacsempész elmondta, hogy a dohányt Angliában dolgozó honfitársainak szánta – valószínűleg nem vitaminpótlásra.

A zöldségek alól cigisdobozok kerültek elő – lebukott egy cigaretta-csempész az M1-esen

Fotó: archív

A rakomány illata gyorsan elárulta a cigarettacsempészt

A pénzügyőrök a ládák kibontásakor már a szagból sejtették, hogy a rakományban több a nikotin, mint a nitrát. A precízen elrejtett dobozokat fóliába csomagolták, de a hőkamerás vizsgálat lebuktatta a trükköt: az „uborkaillat” helyett nikotinszag terjengett.

A NAV közleménye szerint összesen 4 981 doboz cigarettát foglaltak le, a szállítmány értéke megközelíti a 17 millió forintot.

A sofőr, aki az uborkával nem a ráncokat takarta, hanem a bajt

A 33 éves férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A bírság várhatóan nem uborkapénz lesz – több mint 17 millió forint is lehet a büntetés. A kisbusz utasai egy ideig némán figyelték, ahogy a rakományból előkerül a „füstmentes zöldségkultúra”. A történet tanulsága: ha valami uborkásan gyanús, a NAV előbb-utóbb kiszúrja.