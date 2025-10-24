Cipősdobozos lopássorozat söpört végig az országon, Veszprémet is átverték

Szinte hihetetlen, de a cipőboltból a három tolvaj merész módszerrel sétált ki a zsákmánnyal, úgy tettek, mintha áruszállítók lennének. A két férfi és egy nő többször is fordult, hármasával, ötösével cipelték a dobozokat. Vélhetően az ország több pontján is alkalmazták a cipősdobozos lopás egyszerű módszerét – írja a Zsaru Magazin.

Három tolvaj többször is visszatért az üzletbe, működött a cipősdobozos lopás

Fotó: Wikipédia

Cipősdobozos lopás – vizsgálja a rendőrség

Végül Esztergomban buktak le, amikor a cipőket árusító bolthálózat egyik helyi üzletvezetője értesítette a rendőrséget. Mint kiderült, a trió innen összesen 37 pár cipőt vitt el, a kár pedig elérte a 900 ezer forintot. A tolvajok még csak meg sem próbálták elrejteni a zsákmányt. Nem használtak táskát, szatyrot egyszerűen ölbe kapták a cipős dobozokat, majd kisétáltak az ajtón.

A digitális nyomok alapján azonosítottuk az elkövetőket, közben kiderült, hogy a Nyíregyházi és a Veszprémi Rendőrkapitányságon hasonló személyleírású elkövetők ellen nyomoztak, majd az ügyeket egyesíttettük, amikor megállapítást nyert, hogy ugyanazokról van szó

– mondja Petrovics Zoltán őrnagy, az Esztergomi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője. – A három ügy összesített kárértéke már 1 millió 700 ezer forintnyi volt.

A rendőrség vizsgálja, hogy a három gyanúsított más boltokban is próbálkozott-e hasonló módszerrel, hiszen a vakmerő akció nem tűnik előzmény nélkülinek. A nyomozók szerint különösen megdöbbentő, hogy az elkövetők többször is visszatértek ugyanabba az üzletbe, ami a tapasztalatlan tolvajoknál ritka, ez inkább tudatos, szervezett lopásra utalhat.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a kereskedelmi egységekben a tolvajok gyakran a dolgozók pillanatnyi figyelmetlenségét használják ki. A biztonsági kamerák, áruvédelmi eszközök és a személyzet ébersége kulcsfontosságú a hasonló esetek megelőzésében.

Lopások, betörések

