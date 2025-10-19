Róma újra hódít: a Colosseum kapui újra megnyílnak, Balácán a Seuso-tárlat ragyog

Az új igazgató, Simone Quilici nem kevesebbet vállalt, mint hogy ismét megnyitja a római Colosseum kapuit a helyiek és a művészet előtt. Az amfiteátrum, amely tavaly több mint 14 millió látogatót vonzott, most a turisták helyett a város lakóit is visszacsábítaná - írja a turizmus.com. A római örökség iránti megújult érdeklődés nem csak Itáliában érződik: Veszprém vármegyében is újra reflektorfénybe kerültek a római gyökerek. Balácán például nemrég a Seuso-kincs tablókiállítása idézte meg a pannóniai múltat, amely a Colosseumhoz hasonlóan arra emlékeztet, hogy a kultúra és a történelem élő része a mindennapjainknak.

Róma feléled – új korszak kezdődik a Colosseumban?

Fotó: Daniele-Castellaro/Airbnb

Újjáélednek a gladiátorjátékok a Colosseumban?

Quilici célja, hogy a Colosseum ne csupán az idegenforgalom szimbóluma legyen, hanem Róma kulturális szívverése. A tervek szerint a jelenlegi korlátozásokat feloldanák, és új útvonal nyílna a Capitoliumtól a Forum Romanumon át egészen az arénáig. A jövőben a rómaiak könnyebben sétálhatnak be abba az épületbe, ahol valaha császárok döntöttek élet és halál felett. A Colosseum színpada két éven belül teljesen megújul, hogy helyet adjon klasszikus és popzenei koncerteknek, valamint látványos történelmi rekonstrukcióknak. Quilici elsőként Stinget és Paul McCartneyt hívná meg fellépni – ezzel a római aréna újra a világ kulturális térképére kerülne.