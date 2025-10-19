október 19., vasárnap

Nándor névnap

Császárok árnyéka a Balaton partján

Róma újra hódít: a Colosseum kapui újra megnyílnak, Balácán a Seuso-tárlat ragyog

Az örök város szívében ismét életre kel a történelem: az új igazgató, Simone Quilici tervei szerint hamarosan gladiátorjátékok és popkoncertek várják a látogatókat a római Colosseumban. A cél, hogy a híres amfiteátrum ne csupán turistalátványosság, hanem élő kulturális központ legyen. A római örökség iránti megújult érdeklődés Veszprém vármegyében is érződik.

Csizi Péter

Az új igazgató, Simone Quilici nem kevesebbet vállalt, mint hogy ismét megnyitja a római Colosseum kapuit a helyiek és a művészet előtt. Az amfiteátrum, amely tavaly több mint 14 millió látogatót vonzott, most a turisták helyett a város lakóit is visszacsábítaná - írja a turizmus.com. A római örökség iránti megújult érdeklődés nem csak Itáliában érződik: Veszprém vármegyében is újra reflektorfénybe kerültek a római gyökerek. Balácán például nemrég a Seuso-kincs tablókiállítása idézte meg a pannóniai múltat, amely a Colosseumhoz hasonlóan arra emlékeztet, hogy a kultúra és a történelem élő része a mindennapjainknak.

Róma feléled – új korszak kezdődik a Colosseumban?
Fotó: Daniele-Castellaro/Airbnb

Újjáélednek a gladiátorjátékok a Colosseumban?

Quilici célja, hogy a Colosseum ne csupán az idegenforgalom szimbóluma legyen, hanem Róma kulturális szívverése. A tervek szerint a jelenlegi korlátozásokat feloldanák, és új útvonal nyílna a Capitoliumtól a Forum Romanumon át egészen az arénáig. A jövőben a rómaiak könnyebben sétálhatnak be abba az épületbe, ahol valaha császárok döntöttek élet és halál felett. A Colosseum színpada két éven belül teljesen megújul, hogy helyet adjon klasszikus és popzenei koncerteknek, valamint látványos történelmi rekonstrukcióknak. Quilici elsőként Stinget és Paul McCartneyt hívná meg fellépni – ezzel a római aréna újra a világ kulturális térképére kerülne.

Veszprém vármegye római emlékei

A Balaton-part közeli Baláca-villagazdaság úgy jellemezhető, hogy: „egy csepp Itália” a Dunántúlon — hatalmas, rekonstruált római villa, padlómozaikokkal és gazdasági épületekkel, amely hitelesen mutatja be a pannóniai római életmódot, és jól illusztrálja, hogy a provincia kultúrája mennyire behálózta a mai megye területét. A környéken előkerült kövek, sírkövek és faragott emlékek pedig arra emlékeztetnek, hogy nem csak nagyvárosokban, hanem vidéki villagazdaságok és útvonalak mentén is erős volt a római jelenlét Veszprém, és a Balaton környékén.

Seuso visszatért a Balatonhoz – Balácán nyílt tárlat a rejtélyes Pannon kincsről

A Seuso-kincs története külön misét érdemel: a késő római ezüstedény-együttes (tálak, kancsók, fürdőeszközök) feliratán és díszítésén olvasható a „Pelso” megnevezés — ez a Balaton római neve, amiből szakmai érvek szólnak amellett, hogy a kincs eredeti kapcsolata a Balaton-térséghez köthető. Magyarország hosszú jogi és diplomáciai harc után visszaszerezte a darabokat, és ma a Seuso-kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban látható; ez a műtárgyegyüttes ezért nem csupán régészeti szenzáció, hanem erős identitás- és turisztikai üzenet

 

