Nem kell minden torokfájásra antibiotikum: a CRP-teszt segíthet a helyes döntésben

A hűvös idő beköszöntével megszaporodnak a légúti megbetegedések, és sok szülő ismerős helyzetbe kerül: a gyermek torokfájással, lázzal, köhögéssel megy orvoshoz, ahol gyakran automatikusan felmerül az antibiotikum felírása. Pedig egy egyszerű CRP-teszt segíthet eldönteni, valóban szükség van-e antibiotikumra, hiszen nem minden torokfájás mögött áll baktérium a felesleges gyógyszerhasználat pedig hosszú távon komoly gondot okozhat.

A CRP-teszt gyors és egyszerű módja annak, hogy elkerüljük a felesleges antibiotikum használatot

CRP-teszt segít a döntésben

Egyre több rendelőben elérhető a CRP-gyorsteszt, amely pár perc alatt segíthet eldönteni, valóban szükség van-e antibiotikumra. Az ujjbegyből vett vérmintából méri a C-reaktív protein szintjét: bakteriális fertőzésnél ez megemelkedik, vírusos esetben viszont csak enyhén. A CRP-teszt nem váltja ki, hanem kiegészíti a vizsgálatot, és segíthet elkerülni a felesleges gyógyszerhasználatot. Bár az értéket sok tényező befolyásolja, így a döntés mindig az orvosé marad.

Visszatérő vagy elhúzódó betegségnél torokváladék-tenyésztés mutatja meg, mely baktérium okozza a fertőzést, és melyik antibiotikum hat ellene. Gyakran kiderül, hogy a rutinból választott szer hatástalan, miközben más készítmény gyorsan enyhíthetné a tüneteket. A „biztonság kedvéért” adott antibiotikumkúrák valójában növelik a rezisztencia kockázatát, így szűkül a hatékony gyógyszerek köre. A tudatos, megfontolt antibiotikum-használat ezért kulcsfontosságú a gyors döntések helyett a gyors tesztek segíthetnek abban, hogy csak ott alkalmazzanak gyógyszert, ahol valóban szükséges.

