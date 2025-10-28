október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonság

2 órája

Nem kell minden torokfájásra antibiotikum: a CRP-teszt segíthet a helyes döntésben

Címkék#biztonság#crp#antibiotikum használat#baktérium

A torokfájás, láz és köhögés sokszor azonnal antibiotikumok szedéséhez vezet, pedig nem mindig indokolt a kezelés. Egy egyszerű CRP-teszt segíthet eldönteni, hogy valóban baktérium áll-e a panaszok hátterében, és elkerülhető a felesleges gyógyszerhasználat.

Seres Elizabeth

A hűvös idő beköszöntével megszaporodnak a légúti megbetegedések, és sok szülő ismerős helyzetbe kerül: a gyermek torokfájással, lázzal, köhögéssel megy orvoshoz, ahol gyakran automatikusan felmerül az antibiotikum felírása. Pedig egy egyszerű CRP-teszt segíthet eldönteni, valóban szükség van-e antibiotikumra, hiszen nem minden torokfájás mögött áll baktérium a felesleges gyógyszerhasználat pedig hosszú távon komoly gondot okozhat.

A CRP-teszt gyors és egyszerű módja annak, hogy elkerüljük a felesleges antibiotikum használatot Fotó: pexels.com
A CRP-teszt gyors és egyszerű módja annak, hogy elkerüljük a felesleges antibiotikum használatot 
Fotó: pexels.com

CRP-teszt segít a döntésben

Egyre több rendelőben elérhető a CRP-gyorsteszt, amely pár perc alatt segíthet eldönteni, valóban szükség van-e antibiotikumra. Az ujjbegyből vett vérmintából méri a C-reaktív protein szintjét: bakteriális fertőzésnél ez megemelkedik, vírusos esetben viszont csak enyhén. A CRP-teszt nem váltja ki, hanem kiegészíti a vizsgálatot, és segíthet elkerülni a felesleges gyógyszerhasználatot. Bár az értéket sok tényező befolyásolja, így a döntés mindig az orvosé marad.

Visszatérő vagy elhúzódó betegségnél torokváladék-tenyésztés mutatja meg, mely baktérium okozza a fertőzést, és melyik antibiotikum hat ellene. Gyakran kiderül, hogy a rutinból választott szer hatástalan, miközben más készítmény gyorsan enyhíthetné a tüneteket. A „biztonság kedvéért” adott antibiotikumkúrák valójában növelik a rezisztencia kockázatát, így szűkül a hatékony gyógyszerek köre. A tudatos, megfontolt antibiotikum-használat ezért kulcsfontosságú a gyors döntések helyett a gyors tesztek segíthetnek abban, hogy csak ott alkalmazzanak gyógyszert, ahol valóban szükséges.

Korábbi cikkünkben írtunk arról is, hogy jelentős változások várhatók a magyar egészségügyben, amelyek célja, hogy a betegek gyorsabban juthassanak orvosi segítséghez. Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár a napokban bejelentette: társadalmi egyeztetésre került egy új tervezet, amely az alapellátás változását hozná a háziorvosok és a gyógyszerészek feladatkörében – a módosítások akár már december 1-jétől életbe léphetnek.

Emellett írtunk arról is, hogy megkezdődött a felkészülés a téli vírusfertőzésekre: a veszprémi hivatalok már megkapták az influenza elleni oltóanyagokat, és rövidesen a lakosság számára is elérhető lesz a védőoltás – érdemes időben gondoskodni a megelőzésről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu