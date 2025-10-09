október 9., csütörtök

Csaknem félezren gyalogoltak

Címkék#Dorner László#Életet az Éveknek#Ajka#Schwartz Béla

A gyaloglás nem csupán az egészségünkre van jótékony hatással, de a közösséget is építi. A világ-gyaloglónap alkalmából idén már csaknem félezren csatlakoztak az Életet az Éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete által a városban tizedik alkalommal megszervezett programhoz. A részvételt kétszer első, egyszer második és egyszer harmadik helyezéssel jutalmazta a szervező  Magyar Szabadidősport Szövetség.

Tisler Anna

Idén ismét minden korosztály megmozdult, óvodás csoportok, kisiskolások, civil szervezetek tagjai és gyalogolni szerető helyi lakosok gyülekeztek  a belvárosi Hild parkban október 7-én délelőtt. 

Bakonygyepesen a művelődési házban megpihentek a gyaloglók, és előadást hallgattak a városrész történetéről 
Fotó: Tisler Anna 

A megjelenteket Vallerné Horváth Andrea, az Életet az Éveknek egyesület elnöke köszöntötte. Dorner László alpolgármester beszédében kiemelte, hogy a program célja az egészség megőrzése, ugyanis aki gyalogol, egy idő után észreveszi, milyen szépek a környező fák, meghallja a madarak csicsergését, észreveszi a mosolygó embereket, vidám gyerekeket. – Ez az egész emberi szervezetre jótékony hatással van, a vérnyomástól az izomműködésen keresztül a gondolkodásig. A mai felgyorsult világban semmire nincs idő, hiszen folyamatosan hajszoljuk a megoldandó feladatokat. Ebből a mókuskerékből időnként ki kell lépni, aminek az egyik formája a gyaloglás, a séta. Mit kellene tennünk itt, Ajkán? – tette fel a kérdést az alpolgármester, majd így folytatta: – Városunk lakosainak támogatásával alakítsunk ki autómentes óvodai és iskolai utcákat, hogy a szülők és a gyerekek az utolsó 100 méteren gyalogoljanak, miközben beszélgetni tudnak egymással. Az intézmény környékén érdemes átgondolni a gépjárműforgalom csillapítását. Miközben gyalogolunk, gondolkodjunk azon, hogy a következő hetekben, hónapokban lemondunk néhány autós utazásról, gyalogoljunk, használjuk a közösségi közlekedést – zárta beszédét Dorner László.

Az alpolgármester Schwartz Béla polgármester nevében köszönetet mondott a szervező egyesületnek, Szalay Károlynak, az egyesület tagjának, aki megszervezte a napot, valamint mindenkinek, aki részt vett és támogatta a programot. 

A gyaloglók minden évben más városrészt ismernek meg, idén Bakonygyepes volt az úti cél. A 4 kilométeres távot kényelmes tempóban tették meg. Az úttesten való átkelésben a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium rendésztanulói, a polgárőrök és a rendőrök segítettek. Bakonygyepesen Áment Márton helytörténet-kutató fogadta a gyaloglókat, majd bemutatta a település történetét. Molnárné Samu Mária festő csendéleteinek, tájképeinek megtekintése után felkeresték a Kálvária-dombot, majd a helytörténeti kiállítást nézték meg. 

 

