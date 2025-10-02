2 órája
Meglepően olcsón eladó ez a Veszprém megyei családi ház, pár apróság, és költözhetsz is
Lakható állapotú ház keres új gazdát Dabronyban, egy csendes, de közlekedés szempontjából ideális településen. A téglaépítésű ingatlan nagy telekkel rendelkezik, és csak kisebb felújítások szükségesek ahhoz, hogy igazi otthon váljon belőle.
Családi ház eladó Veszprém vármegyében: Nem kell teljes felújításba belevágnia annak, aki ezt a dabronyi családi házat választja. A téglaépítésű, masszív szerkezetű ház az 1960-as években épült, 80 cm magas betonlábazaton áll, ami kiváló alapot biztosít. A 1309 négyzetméteres telek pedig bőven ad teret kertészkedésre, pihenésre vagy akár melléképületek kialakítására is.
Családi ház eladó Veszprém vármegyében, kevés ráfordítással beköltözhető
Az eladó ház jelenleg 114 m²-es, de egy egyszerű faláttöréssel akár 130 m²-re is bővíthető. A belső tér tágas, a nappaliból több helyiség nyílik, így ideális lehet családok számára is. Bár a fürdőszoba még kialakításra vár, a közművek: vezetékes víz és csatorna már az udvarban elérhetők, így a bekötés nem jelent nagy akadályt. A fűtést jelenleg fatüzelésű kályhák biztosítják, de korszerűsítése ajánlott. A ház bútorozatlanul várja új lakóit, így a belső kialakítás teljesen személyre szabható. Az eladó családi ház ára 14,9 millió Ft!
Majdnem kész családi ház eladó Veszprém vármegyében, pár apróság, és költözhetsz isFotók: ingatlan.com
Dabrony: nyugalom és városi közelség egyszerre
Dabrony ideális választás mindazoknak, akik csendes környezetre vágynak, de fontos számukra a jó megközelíthetőség. A falu mindössze 18 km-re fekszik Pápától, 19 km-re Celldömölktől, 26 km-re Ajkától, így akár napi ingázásra is alkalmas. A település barátságos, fejlődő, és remek lehetőséget kínál azok számára, akik vidéki környezetben, de mégis a városok közelségében képzelik el az életüket.