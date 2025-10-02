Meglepően olcsón eladó ez a Veszprém megyei családi ház, pár apróság, és költözhetsz is

Családi ház eladó Veszprém vármegyében: Nem kell teljes felújításba belevágnia annak, aki ezt a dabronyi családi házat választja. A téglaépítésű, masszív szerkezetű ház az 1960-as években épült, 80 cm magas betonlábazaton áll, ami kiváló alapot biztosít. A 1309 négyzetméteres telek pedig bőven ad teret kertészkedésre, pihenésre vagy akár melléképületek kialakítására is.

Forrás: ingatlan.com

Az eladó ház jelenleg 114 m²-es, de egy egyszerű faláttöréssel akár 130 m²-re is bővíthető. A belső tér tágas, a nappaliból több helyiség nyílik, így ideális lehet családok számára is. Bár a fürdőszoba még kialakításra vár, a közművek: vezetékes víz és csatorna már az udvarban elérhetők, így a bekötés nem jelent nagy akadályt. A fűtést jelenleg fatüzelésű kályhák biztosítják, de korszerűsítése ajánlott. A ház bútorozatlanul várja új lakóit, így a belső kialakítás teljesen személyre szabható. Az eladó családi ház ára 14,9 millió Ft!