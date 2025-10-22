40 perce
5+1 legjobb családi program a balatoni hosszú hétvégére – ezeket vétek kihagyni
Az őszi hosszú hétvége tökéletes alkalom a kikapcsolódásra és a Balaton környékének felfedezésére. Egy családi kirándulás során a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezhetik a természet szépségeit és a változatos programokat.
Az október végi hosszú hétvége remek alkalom arra, hogy kiszabaduljunk a mindennapokból és együtt töltsünk egy felejthetetlen hétvégét a családdal. Ilyenkor egy családi kirándulás a Balaton környékére különösen varázslatos: a színesedő tanúhegyek, a borospincék, az illatok és a nyugalom mind-mind tökéletes hátteret adnak a kikapcsolódáshoz. Összegyűjtöttük az öt legjobb megyei családi programot, amelyek garantáltan feltöltik a testet és a lelket is.
Kiváló lehetőségek családi programokra a Balatonnál
1. Éjszakai lovaskocsizás a Salföldi Majorban
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Természetvédelmi Majorja Salföldön igazi gyerekparadicsom. Itt minden az állatokról szól: lovaglás, hintózás, pónilovagoltatás, sőt csikós bemutató is várja a látogatókat. Aki közelebbről ismerkedne az őshonos magyar háziállatokkal, láthat racka juhot, bivalyt, szürke marhát, baromfit vagy pásztorkutyát is. A major nemcsak állatbemutató, hanem kirándulási kiindulópont is. Az őszi szünetben és hosszú hétvégén is különleges programmal várják a látogatókat: napnyugta után indul az éjszakai lovaskocsizás. A fények lassan alakulnak, a Káli-medence titokzatos arcát mutatja, az erdő halk neszeivel és a patadobogásokkal kísérve.
2. Veszprémi Állatkert – Egy nap a világ körül
A Közép-Dunántúl legnagyobb állatkertje egész napos programot kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Gulya-dombon elterülő Afrika-szavanna kifutóban zsiráfok, zebrák és orrszarvúk élnek közös élettérben, míg a nagymacska-birodalomban testközelből láthatjuk a hópárducokat, tigriseket és hiúzokat. Az Állatkert egyik különlegessége a Dinó Park, ahol életnagyságú őshüllőket csodálhatunk meg a gyerekek kedvenc része. A park sétaútjai, játszóterei és vendéglátóhelyei miatt bármelyik család számára ideális egész napos kirándulás.
Nemrég írtunk arról, hogy Füge és Samu új otthonba költöztek – most azonban új kaland vár rájuk. A Veszprémi Állatkert tájékoztatása szerint új helyükön tovább folytathatják békés és játékos életüket. A látogatók vegyes érzésekkel fogadták a hírt: bár búcsút intenek kedvenc csacsijaiknak, izgatottan várják, hogy új környezetükben is boldogok legyenek.
Samu és Füge új kalandja – A parlagi szamarak a Balaton-felvidéken folytatják életüket
3. XVIII. Szigligeti Süllőfesztivál – Ízek, borok, zenék
Október 24–25-én Szigligeten újra megtelik a vár alatti tér élettel. A Süllőfesztiválon közel ötven kézműves kínálja portékáit, a konyhákban pedig ropogós süllő, kürtöskalács, rétes és kézműves desszertek csábítanak. A programokat koncertek, gasztronómiai bemutatók és hangulatos borozások kísérik. A jókedv, a balatoni borok és a helyi ízek kombinációja minden évben garantálja a családi élményt – ráadásul a belépés ingyenes.
A tavalyi Süllőfesztivál is nagy sikert aratott, így idén még több látogatót és ínycsiklandó finomságot várnak a szervezők a Balaton egyik legnépszerűbb őszi gasztroünnepén.
4. Őszi hajózás a Balatonon – Utazás hullámokon
A BAHART hajói az őszi szünetben és hosszú hétvégén is közlekednek, így akár a vízről is megcsodálhatjuk a Balaton festői partjait. Október 23. és november 2. között több járat indul Fonyód és Badacsony, valamint Siófok, Balatonfüred és Tihany között. Különösen ajánlott a badacsonyi délutáni hajózás, amely szombaton és vasárnap 15 órakor indul – a naplementében úszó hegyek látványa felejthetetlen. A jegyek online is megvásárolhatók, így a család kényelmesen készülhet a vízi kalandra.
5. Vánkos – Őszi varázs, tűz és ízek
Aki a Balaton nyugati részén pihenne, ne hagyja ki a Vánkos különleges őszi hangulatát. A szálláshely és étterem sötétedés után tábortűzzel, szalonnasütéssel és forró italokkal várja a vendégeket. A gyerekek saját nyárson süthetnek, miközben a felnőttek fűszeres curry- vagy sütőtökkrémlevest, gesztenyepürét, fetás céklasalátát, esetleg tatár beefsteaket kóstolhatnak. A házi chai latte, pumpkin spice szirupok és forralt borok illata betölti az udvart – ez a hely tökéletes levezetése egy őszi balatoni napnak.
+ Tipp: Ne hagyjátok otthon a biciklit és a kutyát sem! A legtöbb balatoni szálláshely és vendéglátóhely örömmel fogadja a négylábúakat, a tanúhegyek és a tópart pedig ilyenkor a legszebb arcát mutatja.
Veszprémből a vadonba: újabb uhu repült ki a szabadságba
Október 4. – a nap, amikor az állatoké a reflektorfény
Samu és Füge új kalandja – A parlagi szamarak a Balaton-felvidéken folytatják életüket