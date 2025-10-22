5+1 legjobb családi program a balatoni hosszú hétvégére – ezeket vétek kihagyni

Az október végi hosszú hétvége remek alkalom arra, hogy kiszabaduljunk a mindennapokból és együtt töltsünk egy felejthetetlen hétvégét a családdal. Ilyenkor egy családi kirándulás a Balaton környékére különösen varázslatos: a színesedő tanúhegyek, a borospincék, az illatok és a nyugalom mind-mind tökéletes hátteret adnak a kikapcsolódáshoz. Összegyűjtöttük az öt legjobb megyei családi programot, amelyek garantáltan feltöltik a testet és a lelket is.

Az őszi szünet idején a Balaton környéke tökéletes helyszín egy családi program számára

Fotó: Vánkos Facebook-oldala

Kiváló lehetőségek családi programokra a Balatonnál

1. Éjszakai lovaskocsizás a Salföldi Majorban

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Természetvédelmi Majorja Salföldön igazi gyerekparadicsom. Itt minden az állatokról szól: lovaglás, hintózás, pónilovagoltatás, sőt csikós bemutató is várja a látogatókat. Aki közelebbről ismerkedne az őshonos magyar háziállatokkal, láthat racka juhot, bivalyt, szürke marhát, baromfit vagy pásztorkutyát is. A major nemcsak állatbemutató, hanem kirándulási kiindulópont is. Az őszi szünetben és hosszú hétvégén is különleges programmal várják a látogatókat: napnyugta után indul az éjszakai lovaskocsizás. A fények lassan alakulnak, a Káli-medence titokzatos arcát mutatja, az erdő halk neszeivel és a patadobogásokkal kísérve.

2. Veszprémi Állatkert – Egy nap a világ körül

A Közép-Dunántúl legnagyobb állatkertje egész napos programot kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Gulya-dombon elterülő Afrika-szavanna kifutóban zsiráfok, zebrák és orrszarvúk élnek közös élettérben, míg a nagymacska-birodalomban testközelből láthatjuk a hópárducokat, tigriseket és hiúzokat. Az Állatkert egyik különlegessége a Dinó Park, ahol életnagyságú őshüllőket csodálhatunk meg a gyerekek kedvenc része. A park sétaútjai, játszóterei és vendéglátóhelyei miatt bármelyik család számára ideális egész napos kirándulás.

Nemrég írtunk arról, hogy Füge és Samu új otthonba költöztek – most azonban új kaland vár rájuk. A Veszprémi Állatkert tájékoztatása szerint új helyükön tovább folytathatják békés és játékos életüket. A látogatók vegyes érzésekkel fogadták a hírt: bár búcsút intenek kedvenc csacsijaiknak, izgatottan várják, hogy új környezetükben is boldogok legyenek.