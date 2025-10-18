Programajánló
Családi túranap a Bakonyban
Csúcs ez a hely! címmel családi túranapot hirdet a Hatesz egyesület október 19-ére, vasárnapra. Az érdeklődők 10 és 14 óra között többféle távot teljesíthetnek Veszprém, Bánd és a Hajag környékén.
A Veszprémből induló túrajavaslat Bándra vezet, 25 kilométeres. A Bándról induló túrajavaslat a tiszafásba, Márkóra, a Papodra, a Hajagra és Herend környékére vezet. A HTH10 vezetett ünnepi túra a Hajag turistaháztól indul. Az utóbbi túrára regisztrálni kell, a többi egyénileg is teljesíthető kapott térkép alapján.
