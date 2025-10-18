október 18., szombat

1 órája

Családi túranap a Bakonyban

Címkék#HATESZ#Veszprém#Bakonyban#túraajánló

Csúcs ez a hely! címmel családi túranapot hirdet a Hatesz egyesület október 19-ére, vasárnapra. Az érdeklődők 10 és 14 óra között többféle távot teljesíthetnek Veszprém, Bánd és a Hajag környékén.

Rimányi Zita

A Veszprémből induló túrajavaslat Bándra vezet, 25 kilométeres. A Bándról induló túrajavaslat a tiszafásba, Márkóra, a Papodra, a Hajagra és Herend környékére vezet. A HTH10 vezetett ünnepi túra a Hajag turistaháztól indul. Az utóbbi túrára regisztrálni kell, a többi egyénileg is teljesíthető kapott térkép alapján. 


 

 

