Így próbálnak átverni minket a tűzifás csalók

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk érdeklődésére elmondta, hogy nemrég történt egy olyan eset a vármegyében, mikor megrendelő sokkal silányabb fűtőértékű és kevesebb tűzifát kapott, mint ahogyan azt kérte. De olyan csalás is történt, amikor a megrendelő előre elutalta a pénzt és végül semmit sem kapott, a rendelési weboldal eltűnt és az árusító is elérhetetlenné vált.

Többféle csalási módszerrel próbálkoznak a tűzifaárusítók

A rendőrség minden esetben arra hívja fel a figyelmet, hogy csak megbízható helyről vásároljunk, a megfelelő referenciákkal rendelkező tűzifaárusító helyekről. Főként az idős személyeket szokták célba venni a csalók, de az olyan személyek is, akik nem tájékozottak a tüzelőanyagok terén, előzetesen inkább kérjenek segítséget, mikor tudják, hogy a szállító cég biztosítja a szállítást.

Hogyan történik a csalás a tűzifákkal?

Bartók Judit azt javasolja, hogy egy erdésszel, vagy egy tüzelőanyagok terén tájékozottabb személlyel ellenőriztessük a kapott fát, aki meg tudja állapítani, hogy a hozott mennyiség hány köbméter lehet. Az is gyakran előfordul, hogy akácot rendel a vevő és silányabb minőségű fát kap, ezt is meg kell tudni állapítani. Hiszen egy akác, egy tölgyfa vagy egy bükkfa ég akár egy-két órán keresztül úgy, hogy nem kell többet rápakolni, addig egy fenyő sokkal hamarabb leég. De olyan is elő szokott fordulni a szóvivő szerint, hogy a vevő aprítva kéri a fát és ennek ellenére ágfaként hozzák meg, amit a vásárlónak aztán külön költség felapríttatni. Bartók Judit azt tanácsolja a vásárlók mindig tudják meg mikorra várható a szállítmány, hogy tudjanak olyan személyt biztosítani a helyszínre, aki ellenőrzi a megérkezett tűzifát.