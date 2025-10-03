október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi tanácsok

1 órája

Így próbálnak átverni minket a tűzifás csalók

Címkék#tűzifa#csalás#rendőrség

A tűzifás csalók nem megfelelő minőségű vagy fűtőértékű tűzifát szállítanak le a vevőknek, de olyan is előfordul, hogy a kért mennyiségnél kevesebbet vagy egyáltalán nem is visznek semmit, csak a pénzt veszik fel előre.

Szilas Lilla

Bartók Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk érdeklődésére elmondta, hogy nemrég történt egy olyan eset a vármegyében, mikor megrendelő sokkal silányabb fűtőértékű és kevesebb tűzifát kapott, mint ahogyan azt kérte. De olyan csalás is történt, amikor a megrendelő előre elutalta a pénzt és végül semmit sem kapott, a rendelési weboldal eltűnt és az árusító is elérhetetlenné vált. 

Többféle csalási módszerrel próbálkoznak a tűzifa árusítók
Többféle csalási módszerrel próbálkoznak a tűzifaárusítók
Fotó: Shutterstock

A rendőrség minden esetben arra hívja fel a figyelmet, hogy csak megbízható helyről vásároljunk, a megfelelő referenciákkal rendelkező tűzifaárusító helyekről. Főként az idős személyeket szokták célba venni a csalók, de az olyan személyek is, akik nem tájékozottak a tüzelőanyagok terén, előzetesen inkább kérjenek segítséget, mikor tudják, hogy a szállító cég biztosítja a szállítást.

Hogyan történik a csalás a tűzifákkal?

Bartók Judit azt javasolja, hogy egy erdésszel, vagy egy tüzelőanyagok terén tájékozottabb személlyel ellenőriztessük a kapott fát, aki meg tudja állapítani, hogy a hozott mennyiség hány köbméter lehet. Az is gyakran előfordul, hogy akácot rendel a vevő és silányabb minőségű fát kap, ezt is meg kell tudni állapítani. Hiszen egy akác, egy tölgyfa vagy egy bükkfa ég akár egy-két órán keresztül úgy, hogy nem kell többet rápakolni, addig egy fenyő sokkal hamarabb leég. De olyan is elő szokott fordulni a szóvivő szerint, hogy a vevő aprítva kéri a fát és ennek ellenére ágfaként hozzák meg, amit a vásárlónak aztán külön költség felapríttatni. Bartók Judit azt tanácsolja a vásárlók mindig tudják meg mikorra várható a szállítmány, hogy tudjanak olyan személyt biztosítani a helyszínre, aki ellenőrzi a megérkezett tűzifát. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu