Hamis Freemail-üzenet terjed – ne kattintson a linkre!

A levél azonban nem a Freemailtől származik, hanem csalók küldték — ezt már az is jelzi, hogy a feladó címe „[email protected]”, ami semmilyen módon nem kapcsolódik a magyar Freemail szolgáltatáshoz.

Csalók a freemail-en keresztül támadnak

Fotó: Medve Zoltán

A megtévesztő üzenetben található link a freemail.sellfy.store oldalra vezet, amely nem hivatalos, nem a Freemail vagy az Index.hu tulajdona, és nagy valószínűséggel adathalász célokat szolgál. Az ilyen oldalak gyakran a felhasználók bejelentkezési adatait próbálják megszerezni.

Mit tehetünk a csalók ellen?

Ne kattintson a linkre!

Ne adjon meg semmilyen adatot (e-mail-címet, jelszót, személyes információt).

Jelentse az üzenetet „Adathalászat” vagy „Spam” kategóriában a levelezőprogramjában.

Csak a freemail.hu vagy mail.freemail.hu címről érkező értesítéseket vegye komolyan.

Ez az eset egy tipikus adathalász (phishing) kísérlet, amely a sürgetésre („október 18-ig frissítsen!”) és a Freemail nevére épít, hogy bizalmat keltsen. A legfontosabb: mindig ellenőrizze a feladó címét és a hivatkozás domainjét, mielőtt bárhova bejelentkezik!

Csalók mindenütt

Csalók az egész online térben jelen vannak. Nemrégiben egy úgynevezett romantikus csalóról számoltunk be: egy 67 éves, Pápa környékén élő nő tett feljelentést, miután egy interneten megismert férfi jelentős összegeket csalt ki tőle. Az illető egy neves külföldi zenekar producerének adta ki magát, és rendszeresen üzenetekkel kereste a nőt. A fordítóprogram segítségével folytatott beszélgetések során bizalmat épített, majd közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne küldeni.

A nőnek mindössze a szállítási költséget kellett volna állnia, amely 157 000 forint volt. Miután ezt átutalta, a férfi újabb, közel 300 000 forintot kért, azzal indokolva, hogy a küldemény a határon akadt fenn. Ekkor derült ki, hogy az egész történet szélhámosság, és a nő a rendőrséghez fordult.