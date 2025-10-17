1 órája
A csalókirály, aki a balatonfenyvesi kisvasutat kínálta eladásra – Bósa István a hazugságot művészi szintre emelte
Bósa neve máig a legmeredekebb magyar szélhámosságokkal említhető egy napon. Eladott mozdonyokat, eljátszotta a papot és az orvost, továbbá állítólag köze volt ahhoz, hogy a csecsemőgyilkosság büntetési tételeit emeljék. De mi az igazság a „csalókirályról”? Megismerhetjük-e valaha az álarc mögött rejtőző alakot?
Bósa István Nagykátán született, és fiatal éveiben Borsod megyében élt. Tanulmányai közé tartozott egy egészségügyi szakközépiskola, illetve jogi szemeszterek is — de nem ismert, hogy teljes diplomát szerzett volna. A csalókirály működésének mozgatórugója a szerepjáték volt: misézett templomban, levezényelt házasságkötéseket, de volt, hogy orvosként jelent meg egy kórházban, sőt ügyvédként is eladta magát. Amikor többféle szerepet vállalt, nem mindig bukott le azonnal — a háttérben ügyeskedései sokszor hosszú ideig rejtve maradtak.
A Balaton-parton is letette névjegyét a csalókirály
Talán legismertebb húzása, hogy Budapesten megpróbálta eladni a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetét egy német vállalkozónak. A sztori szerint vasutas-egyenruhát használt, bemutatkozott, szerződést kötött, majd amikor megkezdődött a bontás, a rendőrség már üldözte, erre ő angolosan távozott – mi mással, mint vonattal. Egy másik ügyben állítólag eladott egy komplett vasúti szerelvényt, mozdonyt és vagonokat is: a balatonfenyvesi kisvasutat kínálta fel egy külföldinek. Missziói között volt, hogy egy klinikán műtétre lépett be orvosként, később pedig – miután lebukott – átállt zugügyvédként folytatta áldásos tevékenységét.
Balatoni körvasút: idén már szerződéseket írnak alá – Közelebb a körbevonatozható tó álma
Jogász vagy képviselő? – a törvénymódosítás története
Az egyik legrégibb és legellentmondásosabb állítás vele kapcsolatban az, hogy Bósa „ügyvédként” javasolta a csecsemőgyilkosságért kiszabható büntetés szigorítását, miszerint az eredetileg 2–8 év helyett életfogytig tartó szabadságvesztés is lehetne. Néhány forrás ezt valós tényként állítja:
Álügyvédként a kezdeményezésére módosították a Btk.-ban a csecsemőgyilkosságért járó büntetést: 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés helyett életfogytiglanira emelték a büntetési tételt.
Ugyanakkor ezek a források többségében bulvár- vagy riporttípusú anyagok — nem találtunk megbízható jogi dokumentumot vagy országgyűlési jegyzőkönyvet, amely megerősíti, hogy ez konkrétan az ő javaslatára történt. Az is biztos, hogy a változás nem kizárólag az ő javaslatára, hanem sok más jogalkotói, társadalmi nyomás és médiavisszhang eredményeként ment át.
Börtönök, sikeres pereskedések és az utolsó ismert időszaka
Bósa sok évet lehúzott a dutyiban: száz körüli bűncselekmény fűződik a nevéhez, és az elítélései sorában többször is visszakerült. Érdekesség, hogy a rabtársak között is „ügyvédként” tevékenykedett: beadványokat írt, pereskedett önmaga és mások védelmében. Az utolsó hírek szerint hajléktalanként él, mivel állítólag anyagi forrásai kimerültek. Egyes interjúkban állítja, hogy nem követ el több bűncselekményt, de ez sem tekinthető ellenőrzött információnak. Manapság már cukorbetegsége is szerepet játszik abban, hogy az elzárások terhével már nehezen tud megbirkózni.
Legendák és tanulságok az életművész karrierjéből
Bósa állítása szerint laborokban olvasta a szakirodalmat, hogy amikor pszichiátert „játszott”, felkészüljön — elmondása szerint hónapokat tanult a diagnosztikáról, hogy meggyőző legyen.
Az ő története gyakran idézett figura a magyar szélhámosok legendáriumában — néha „Robin Hood fordítottja” szerepben: nem a szegényeket támadta, hanem intézményeket, hivatalokat.
Több riport és interjú is említi, hogy az állami intézmények biztonsági hiányosságait használta ki — például a Nyugati esetében a fővárosi struktúrák nem vizsgálták át eléggé a tulajdonviszonyokat. A bírósági beszámolókban több mint tucatnyi hamis identitása dokumentált vagy említett — egy modern kori „polihisztor”, aki a hazugságot művészetté emelte.
Uborka és káposzta közé rejtett több ezer cigisdobozt egy román csempész, de a NAV kiszagolta a szajrét