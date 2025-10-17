A csalókirály, aki a balatonfenyvesi kisvasutat kínálta eladásra – Bósa István a hazugságot művészi szintre emelte

Bósa István Nagykátán született, és fiatal éveiben Borsod megyében élt. Tanulmányai közé tartozott egy egészségügyi szakközépiskola, illetve jogi szemeszterek is — de nem ismert, hogy teljes diplomát szerzett volna. A csalókirály működésének mozgatórugója a szerepjáték volt: misézett templomban, levezényelt házasságkötéseket, de volt, hogy orvosként jelent meg egy kórházban, sőt ügyvédként is eladta magát. Amikor többféle szerepet vállalt, nem mindig bukott le azonnal — a háttérben ügyeskedései sokszor hosszú ideig rejtve maradtak.

A balatonfenyvesi nyomvonalat bottal üthették volna, ha a csalókirály terve sikerrel jár

Forrás: mavcsoport.hu

A Balaton-parton is letette névjegyét a csalókirály

Talán legismertebb húzása, hogy Budapesten megpróbálta eladni a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetét egy német vállalkozónak. A sztori szerint vasutas-egyenruhát használt, bemutatkozott, szerződést kötött, majd amikor megkezdődött a bontás, a rendőrség már üldözte, erre ő angolosan távozott – mi mással, mint vonattal. Egy másik ügyben állítólag eladott egy komplett vasúti szerelvényt, mozdonyt és vagonokat is: a balatonfenyvesi kisvasutat kínálta fel egy külföldinek. Missziói között volt, hogy egy klinikán műtétre lépett be orvosként, később pedig – miután lebukott – átállt zugügyvédként folytatta áldásos tevékenységét.