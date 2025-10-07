Aggasztó a helyzet: a vízhiány határán van Veszprém vármegye

A Balaton idén nyáron 100 centiméter alá süllyedt, és szeptemberre is csak 66 centiméter körüli vízállást mértek. A tó vízgyűjtőjén 300 millió köbméter víz hiányzik a szabályozási maximumhoz képest – ez körülbelül 170 milliméternyi csapadéknak felel meg. A tó hőmérséklete tartósan magasabb az átlagnál, a szakértők szerint 1,5–2 Celsius-fokkal melegebb, mint 25 éve. A kevesebb eső mellett a fokozott párolgás is apasztja a vízkészleteket. A csapadékhiányra a HungaroMet Nonprofit Zrt figyelmeztet.

Csapadékhiány, aszály, melegedő Balaton – a 2025-ös év mérlege

Kép: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

A Dunántúl sem menekül a csapadékhiány elől

Bár az ország nyugati és hegyvidéki térségeiben a csapadék általában bőségesebb, az idén itt is alig néhány körzetben haladta meg a 400 millimétert az éves mennyiség. A Bakony patakjai több helyen visszahúzódtak, a mezőgazdasági területeken pedig a talajnedvesség is a kritikus szint közelébe csökkent. A Veszprém vármegyei gazdák szerint a kukorica és a napraforgó is nehezebben tűrte a hosszan tartó száraz időszakot.