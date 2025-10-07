október 7., kedd

Szárazság

Aggasztó a helyzet: a vízhiány határán van Veszprém vármegye

Címkék#Balaton#térség#vízszint#csapadékhiány#aszály

A 2025-ös év első kilenc hónapjában országos átlagban alig 350 milliméter csapadék hullott – ez több mint 120 milliméterrel marad el az 1991–2020 közötti normáltól. Hasonlóan csapadékhiányos időszak legutóbb 2012-ben fordult elő. Az Alföld középső térségei már-már félsivatagi értékeket mutatnak, de a Dunántúlon, sőt a Balaton környékén is érezhető a vízhiány hatása.

Csizi Péter

A Balaton idén nyáron 100 centiméter alá süllyedt, és szeptemberre is csak 66 centiméter körüli vízállást mértek. A tó vízgyűjtőjén 300 millió köbméter víz hiányzik a szabályozási maximumhoz képest – ez körülbelül 170 milliméternyi csapadéknak felel meg. A tó hőmérséklete tartósan magasabb az átlagnál, a szakértők szerint 1,5–2 Celsius-fokkal melegebb, mint 25 éve. A kevesebb eső mellett a fokozott párolgás is apasztja a vízkészleteket. A csapadékhiányra a HungaroMet Nonprofit Zrt figyelmeztet.

Csapadékhiány, aszály, melegedő Balaton – a 2025-ös év mérlege
Kép: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook
Kép: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

A Dunántúl sem menekül a csapadékhiány elől

Bár az ország nyugati és hegyvidéki térségeiben a csapadék általában bőségesebb, az idén itt is alig néhány körzetben haladta meg a 400 millimétert az éves mennyiség. A Bakony patakjai több helyen visszahúzódtak, a mezőgazdasági területeken pedig a talajnedvesség is a kritikus szint közelébe csökkent. A Veszprém vármegyei gazdák szerint a kukorica és a napraforgó is nehezebben tűrte a hosszan tartó száraz időszakot.

Az esőhiány drámai következményei

A tartós csapadékhiány miatt a talajvíz mélyebbre húzódik, a felszíni vizek mennyisége csökken, az ökoszisztémák pedig egyre sérülékenyebbek. A Balaton környékén a sekély öblökben már most észlelhető a vízinövényzet visszaszorulása, és a turisztikai idény is rövidebb lett: a strandokon a vízmélység több helyen nem érte el az ideális szintet.

Mit lehet a helyzet kulcsa?

A szakemberek szerint elengedhetetlen az ésszerű vízgazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése. Az önkormányzatoknak és a gazdáknak együtt kell felkészülniük a változó éghajlati körülményekre, mert a mostani aszály csak előjele lehet egy hosszabb, szárazabb időszaknak. A 2025-ös év eddigi csapadékadatai figyelmeztetőek: Magyarország jelentős részén aszályos állapotok alakultak ki, és még a hagyományosan csapadékosabb nyugati tájak sem kivételek. A Balaton vízszintje, a mezőgazdasági hozamok és a vízkészletek mind azt jelzik, hogy a következő hónapokban kulcskérdés lesz az esőhiány kezelése.

 

