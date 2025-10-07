1 órája
Aggasztó a helyzet: a vízhiány határán van Veszprém vármegye
A 2025-ös év első kilenc hónapjában országos átlagban alig 350 milliméter csapadék hullott – ez több mint 120 milliméterrel marad el az 1991–2020 közötti normáltól. Hasonlóan csapadékhiányos időszak legutóbb 2012-ben fordult elő. Az Alföld középső térségei már-már félsivatagi értékeket mutatnak, de a Dunántúlon, sőt a Balaton környékén is érezhető a vízhiány hatása.
A Balaton idén nyáron 100 centiméter alá süllyedt, és szeptemberre is csak 66 centiméter körüli vízállást mértek. A tó vízgyűjtőjén 300 millió köbméter víz hiányzik a szabályozási maximumhoz képest – ez körülbelül 170 milliméternyi csapadéknak felel meg. A tó hőmérséklete tartósan magasabb az átlagnál, a szakértők szerint 1,5–2 Celsius-fokkal melegebb, mint 25 éve. A kevesebb eső mellett a fokozott párolgás is apasztja a vízkészleteket. A csapadékhiányra a HungaroMet Nonprofit Zrt figyelmeztet.
A Dunántúl sem menekül a csapadékhiány elől
Bár az ország nyugati és hegyvidéki térségeiben a csapadék általában bőségesebb, az idén itt is alig néhány körzetben haladta meg a 400 millimétert az éves mennyiség. A Bakony patakjai több helyen visszahúzódtak, a mezőgazdasági területeken pedig a talajnedvesség is a kritikus szint közelébe csökkent. A Veszprém vármegyei gazdák szerint a kukorica és a napraforgó is nehezebben tűrte a hosszan tartó száraz időszakot.
Az esőhiány drámai következményei
A tartós csapadékhiány miatt a talajvíz mélyebbre húzódik, a felszíni vizek mennyisége csökken, az ökoszisztémák pedig egyre sérülékenyebbek. A Balaton környékén a sekély öblökben már most észlelhető a vízinövényzet visszaszorulása, és a turisztikai idény is rövidebb lett: a strandokon a vízmélység több helyen nem érte el az ideális szintet.
Ma még borongós, holnaptól nagy fordulat az időjárásban + videó!
Mit lehet a helyzet kulcsa?
A szakemberek szerint elengedhetetlen az ésszerű vízgazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése. Az önkormányzatoknak és a gazdáknak együtt kell felkészülniük a változó éghajlati körülményekre, mert a mostani aszály csak előjele lehet egy hosszabb, szárazabb időszaknak. A 2025-ös év eddigi csapadékadatai figyelmeztetőek: Magyarország jelentős részén aszályos állapotok alakultak ki, és még a hagyományosan csapadékosabb nyugati tájak sem kivételek. A Balaton vízszintje, a mezőgazdasági hozamok és a vízkészletek mind azt jelzik, hogy a következő hónapokban kulcskérdés lesz az esőhiány kezelése.
Miért pusztulnak a tuják? – Mutatjuk a leggyakoribb okokat és megoldásokat