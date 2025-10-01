október 1., szerda

Életveszélyes a fogyasztása

Bódító hatású, halálos gyomnövényre bukkantak a veszprémi lakótelepen

Címkék#drog#csattanó maszlag#halál#Veszprém#gyomnövény

A Veszprém Fórum Facebook csoport tagjai nemrégiben figyelmeztették egymást: a Jutas ABC mögötti terület tele van egy mérgező növénnyel. Egyesek azt gyanították, hogy talán szándékosan ültették a csattanó maszlagot, míg mások a hallucinogén hatásától tartottak. Egy helyi hozzászóló azonban nyugtatott mindenkit: „Mivel gyomnövény, senki nem telepítette. Nem kell megenni. Nagyon szép, mikor virágzik, és nem beteg tőle a fél ország” – írta.

Titzl Vivien

A csattanó maszlag (Datura stramonium) egy látványos, nagy virágú gyomnövény, amely hazánkban is előfordul, különösen a városi parkok és elhagyott területek környékén. Bár szépsége miatt sokan dísznövényként tekintenek rá, minden része mérgező, különösen a magja, amely nyár végén és ősz elején érkezik. A növény hatóanyagai, például az atropin és a hioszciamint, rendkívül veszélyesek, és rövid időn belül kellemetlen, akár halálos tüneteket okozhatnak.

Csattanó maszlag Veszprémben: szép virág, brutális veszély
Forrás: Veszprém Fórum/Facebook

A csattanó maszlag jellemzően a tájékozatlan, delíriumra vágyó fiatalok egyszer használatos „drogélménye”. Egyszer használt, mert hatása kellemetlen, rövid ideig sem nyújt élvezeti értéket, és az esetek többségében azonnali rosszullét követi. Nem kell tartani, hogy valaki rászokjon a növényre, de a túladagolás komoly kockázatot jelent: már néhány mag elfogyasztása is halálos lehet, különösen gyerekeknél.

A fogyasztás tünetei drámaiak: zavartság, hallucináció, szapora szívverés, izommerevség, görcsök, láz és kiszáradás. A hatás gyorsan jelentkezik, és a halálos kimenetel a fogyasztást követő néhány órán belül is bekövetkezhet. A csattanó maszlag magjai és levelei akár a bőrön vagy nyálkahártyán keresztül is felszívódhatnak, ezért a növénnyel való közvetlen érintkezés is veszélyes lehet. Terhesség alatt a növény különösen veszélyes, mivel hatóanyagai károsítják a magzatot.

Szép, de halálos: csattanó maszlag a város szívében

A csattanó maszlag története hosszú: Közép-Amerikában rituális szertartásokon használták, majd Európába érkezve orvosi célokra is alkalmazták. Görcsoldóként, fájdalomcsillapítóként, asztma elleni szerként, szemészeti beavatkozásoknál és Parkinson-kór kezelésében is kipróbálták. Ma már a házilagos felhasználás rendkívül veszélyes, a klinikai alkalmazása minimális.

A növény ültetése és birtoklása Magyarországon legális, ám a fogyasztása életveszélyes. A legtöbb áldozat gyerek vagy fiatal, aki tájékozatlan a növény hatásairól. A csattanó maszlag gyakran keveredik más, olcsó kábítószerekkel, például herbál drogokban, így a véletlen fogyasztás veszélye is jelentős. A túladagolás súlyos következményei között szerepelhet maradandó károsodás, kóma, belső sérülések és akár halál is.

A csattanó maszlag látványos virágai és egzotikus megjelenése könnyen megtéveszti a laikusokat. Érdemes tudni, hogy a növény minden része, a levél, a mag és a szár is mérgező. A magok hatóanyagtartalma növényenként eltérhet, és az eredeti élőhelyen, melegebb vidékeken sokkal erősebb a mérgező hatás, mint a mérsékelt övezetben.

A növény fogyasztása nem vezet függőséghez, mivel a hatás kellemetlen és rövid ideig tart, de a mérgezés és a halál kockázata nagyon magas. A fogyasztók tünetei között gyakran szerepelnek erős hallucinációk, kiszáradás, görcsök, szívritmuszavarok. Túladagolás esetén a szervezet állapota gyorsan romlik, és akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

A legfontosabb üzenet mindenki számára: csodáljuk a csattanó maszlag virágait, de soha ne fogyasszuk el! Élvezhetjük látványát a természetben vagy a kertben, de a mérgező hatóanyagok miatt a legkisebb próbálkozás is végzetes lehet. Tájékozottsággal, figyelemmel és a növény tiszteletével megelőzhetjük a tragédiákat, és biztosíthatjuk, hogy a csattanó maszlag csak szép látvány maradjon, ne életveszélyes tapasztalat.

 

 

