Bódító hatású, halálos gyomnövényre bukkantak a veszprémi lakótelepen

A csattanó maszlag (Datura stramonium) egy látványos, nagy virágú gyomnövény, amely hazánkban is előfordul, különösen a városi parkok és elhagyott területek környékén. Bár szépsége miatt sokan dísznövényként tekintenek rá, minden része mérgező, különösen a magja, amely nyár végén és ősz elején érkezik. A növény hatóanyagai, például az atropin és a hioszciamint, rendkívül veszélyesek, és rövid időn belül kellemetlen, akár halálos tüneteket okozhatnak.

Csattanó maszlag Veszprémben: szép virág, brutális veszély

Forrás: Veszprém Fórum/Facebook

A csattanó maszlag jellemzően a tájékozatlan, delíriumra vágyó fiatalok egyszer használatos „drogélménye”. Egyszer használt, mert hatása kellemetlen, rövid ideig sem nyújt élvezeti értéket, és az esetek többségében azonnali rosszullét követi. Nem kell tartani, hogy valaki rászokjon a növényre, de a túladagolás komoly kockázatot jelent: már néhány mag elfogyasztása is halálos lehet, különösen gyerekeknél.

A fogyasztás tünetei drámaiak: zavartság, hallucináció, szapora szívverés, izommerevség, görcsök, láz és kiszáradás. A hatás gyorsan jelentkezik, és a halálos kimenetel a fogyasztást követő néhány órán belül is bekövetkezhet. A csattanó maszlag magjai és levelei akár a bőrön vagy nyálkahártyán keresztül is felszívódhatnak, ezért a növénnyel való közvetlen érintkezés is veszélyes lehet. Terhesség alatt a növény különösen veszélyes, mivel hatóanyagai károsítják a magzatot.

Szép, de halálos: csattanó maszlag a város szívében

A csattanó maszlag története hosszú: Közép-Amerikában rituális szertartásokon használták, majd Európába érkezve orvosi célokra is alkalmazták. Görcsoldóként, fájdalomcsillapítóként, asztma elleni szerként, szemészeti beavatkozásoknál és Parkinson-kór kezelésében is kipróbálták. Ma már a házilagos felhasználás rendkívül veszélyes, a klinikai alkalmazása minimális.

A növény ültetése és birtoklása Magyarországon legális, ám a fogyasztása életveszélyes. A legtöbb áldozat gyerek vagy fiatal, aki tájékozatlan a növény hatásairól. A csattanó maszlag gyakran keveredik más, olcsó kábítószerekkel, például herbál drogokban, így a véletlen fogyasztás veszélye is jelentős. A túladagolás súlyos következményei között szerepelhet maradandó károsodás, kóma, belső sérülések és akár halál is.