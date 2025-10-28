október 28., kedd

Elrontották a játékot

1 órája

Lesújtó bejelentést tettek a cseszneki várról, ez mindenkit ledöbbentett

Két hét se kellett hozzá, hogy a sokat megélt középkori falak közt tönkretegyék vandálok az igazán izgalmas, sokaknak örömet okozó új lehetőséget, a kincskeresést. A cseszneki vár így a pecsételős játékkal már nem várja a látogatókat.

Rimányi Zita

A Magas-Bakonyban öt kincsesládát rejtettek el – ezzel a címmel írtunk nemrég a cseszneki vár új pecsételős játékáról. Igazán ötletesen állították össze, a fejtörők kapcsolódtak a történelmi hőstettekben bővelkedő erődítmény múltjához, legendáihoz. A ládikákat kincskereső térkép segítségével lehetet megtalálni. Eddig.

Szomorú a cseszneki vár. Nem is mutatjuk a pecsételős játék ládikáit mert már nem használhatóak. Lakat került a kincskeresés lehetőségére, vandálkodás miatt.
Szomorúak a cseszneki vár üzemeltetői. Nem is mutatjuk a pecsételős játék ládikáit, mert már nem használhatóak. Lakat került a kincskeresés lehetőségére, vandálkodás miatt. 
Illusztráció: Pexels

Cseszneki vár: leomlottak az álmok

Új, pecsételős játékot hirdetett a cseszneki vár, öt kincsesláda rejtekhelyét találhattuk meg a vidám, fejtörőkkel bővített kincskeresés során a Bakony egyik legszebb panorámát nyújtó magaslatán. Alig több mint egy hétig. Maradt a panoráma és maradtak a frissen összerondított, a középkor óta álló falak.  

Mi hittünk benne, hogy nem így lesz. Mi meg akartuk mutatni, hogy a bizalom kifizetődik. Sajnos naivak voltunk

– ezt írták ki látogatóiknak a cseszneki vár munkatársai közösségi felületükre.

Kiderül a tájékoztatásból, hogy

  • bő egy héttel ezelőtt nagy reményekkel mutatták be a pecsételős játékot, amely megismertette a játékosokkal a vár történetét és a környék egyéb érdekességeit. 
  • A játék a vártnál is nagyobb sikert aratott, sorra érkeztek kipróbálni a csoportok, a családok. 
  • A gyermekek arcán a kezdeti izgalmat a sikeres befejezés után az öröm váltotta fel, mikor megkapták megérdemelt jutalmukat, egy fából készült, koronát vagy épp virágszálat ábrázoló kis medált.

Bő egy hét elteltével azonban sajnos be kell szüntetni a játékot, ugyanis 

  • a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták, 
  • a pecséttel végigpecsételték a várfalat, 
  • a ládákat záró lakatok közül pedig többet elloptak.

Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy. A játék a mai naptól nem elérhető

– szögezi le a vár keddi közleménye.

A cseszneki vár szomorú most.
A cseszneki vár büszkén áll, de üzemeltetői szomorúak most.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Elbúcsúzhatunk a bakonyi kincskereséstől – Volt egyszer egy játék az ódon kőfalak közt

Volt-nincs kincskereső játék, maradtak azért más bakonyi látnivalók, és emlékezzünk a játék ötletességére, amit rongálás, vandálkodás rontott el. 

A Pecsételős játék során a cseszneki vár pénztáránál lehetett hozzájutni a vár térképéhez. A túloldalán öt vártörténeti kérdés volt. Ezek segítettek egy-egy ládika felfedezésében, a falak közé helyezték ki azokat. A kérdéssor válaszai révén lehetett kinyitni a rajtuk található lakatokat. Mindegyik kincsesláda egyedi pecsétet rejtett. Ezeket lehetett használni a térképen. Ha mind az öt pecsét lenyomata összegyűlt, a kasszánál felmutatott térképre rákerült Csesznek várának pecsétje, és választani lehetett egy apródmedált.

 

 

