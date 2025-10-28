Lesújtó bejelentést tettek a cseszneki várról, ez mindenkit ledöbbentett

A Magas-Bakonyban öt kincsesládát rejtettek el – ezzel a címmel írtunk nemrég a cseszneki vár új pecsételős játékáról. Igazán ötletesen állították össze, a fejtörők kapcsolódtak a történelmi hőstettekben bővelkedő erődítmény múltjához, legendáihoz. A ládikákat kincskereső térkép segítségével lehetet megtalálni. Eddig.

Szomorúak a cseszneki vár üzemeltetői. Nem is mutatjuk a pecsételős játék ládikáit, mert már nem használhatóak. Lakat került a kincskeresés lehetőségére, vandálkodás miatt.

Illusztráció: Pexels

Cseszneki vár: leomlottak az álmok

Új, pecsételős játékot hirdetett a cseszneki vár, öt kincsesláda rejtekhelyét találhattuk meg a vidám, fejtörőkkel bővített kincskeresés során a Bakony egyik legszebb panorámát nyújtó magaslatán. Alig több mint egy hétig. Maradt a panoráma és maradtak a frissen összerondított, a középkor óta álló falak.

Mi hittünk benne, hogy nem így lesz. Mi meg akartuk mutatni, hogy a bizalom kifizetődik. Sajnos naivak voltunk

– ezt írták ki látogatóiknak a cseszneki vár munkatársai közösségi felületükre.

Kiderül a tájékoztatásból, hogy

bő egy héttel ezelőtt nagy reményekkel mutatták be a pecsételős játékot, amely megismertette a játékosokkal a vár történetét és a környék egyéb érdekességeit.

A játék a vártnál is nagyobb sikert aratott, sorra érkeztek kipróbálni a csoportok, a családok.

A gyermekek arcán a kezdeti izgalmat a sikeres befejezés után az öröm váltotta fel, mikor megkapták megérdemelt jutalmukat, egy fából készült, koronát vagy épp virágszálat ábrázoló kis medált.

Bő egy hét elteltével azonban sajnos be kell szüntetni a játékot, ugyanis

a pecséteket rejtő ládikákat megrongálták,

a pecséttel végigpecsételték a várfalat,

a ládákat záró lakatok közül pedig többet elloptak.

Mi adni akartunk nektek! Önfeledt játékot, szórakozást, élményt. Így azonban nem megy. A játék a mai naptól nem elérhető

– szögezi le a vár keddi közleménye.

A cseszneki vár büszkén áll, de üzemeltetői szomorúak most.

Fotó: Rimányi Zita/Napló