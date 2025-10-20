október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állati

37 perce

A bátor Csipesz DJ-műsorral varázsolja el a követőket!

Címkék#futókacsa#Csipesz a futókacsa kaland#cuki videó#állatos#kiskacsa

Egy kis háziállat is képes feldobni a napot, ha a gazdi hazatér. A Csipesz a futókacsa Facebook-oldalon most egy különleges DJ-műsorral látható a kiskacsa, ami garantált mosolyt csal minden követő arcára.

Balogh Rebeka

Csipesz, a futókacsa, akit már a kiskacsák kalandjaiban és a dióvadászatban is megismerhettünk, most ismét a figyelem középpontjába kerül. A következő videóban látható, hogy Csipesz a futókacsa hogyan mutatja be DJ-műsorát, miközben kíváncsian figyeli a gazdi minden mozdulatát – írja a Csipesz, a futókacsa kalandjai Facebook-oldal.

Csipesz a futókacsa újra elbűvölő pillanatokat teremt mindennapjaiban
Csipesz a futókacsa újra elbűvölő pillanatokat teremt mindennapjaiban.
Fotó: Csipesz a futókacsa kalandjai

Csipesz a futókacsa bűbájos műsora

Csipesz nem akármilyen futókacsa: amikor a gazdi hazaér, nyújtott nyakkal, körözve várja, mintha tudná, hogy most jön a kedvenc pillanat. Gazdája folyamatosan beszél hozzá, minden mozdulatát figyeli, és a kacsa minden apró jelzést követ. Ha sejtelmes hangon megszólítják:

Csipeeeesz… Csipeeeesz…

Rögtön elkezdi kis DJ-műsorát, vagy ha már folyamatban van, büszkén folytatja tovább, ahogy a videón is látszik. A felvétel jól szemlélteti, mennyire interaktív és okos a futókacsa: minden mozdulatra reagál, és úgy tűnik, szinte élvezi, hogy a gazdi figyelmének középpontjában lehet. Kíváncsisága és játékossága nemcsak szórakoztató, hanem egyben megmutatja a kacsa különleges személyiségét is, ahogy minden apró mozdulatát gondosan végrehajtja.

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy Csipesz és kiskacsái napról napra bátrabban követték anyjukat. A kis csemeték egyre gyakrabban kalandoztak el tőle, miközben felfedezték a körülöttük lévő világot. A bejegyzéseink részletesen dokumentálták, hogyan segítette őket Csipesz türelmesen, és milyen játékos pillanatokat éltek át együtt.

Másik cikkünkben beszámoltunk Csipeszről és Ayse kutyáról, akik együtt oldották meg a dióvadászat kihívását. A kacsa ügyesen próbált hozzájutni a dióhoz, miközben a kutya is részt vett a játékban. A felvételek vidám és kedves pillanatokat rögzítettek, bemutatva, mennyire leleményes és kíváncsi a kis futókacsa a mindennapokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu