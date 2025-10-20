37 perce
A bátor Csipesz DJ-műsorral varázsolja el a követőket!
Egy kis háziállat is képes feldobni a napot, ha a gazdi hazatér. A Csipesz a futókacsa Facebook-oldalon most egy különleges DJ-műsorral látható a kiskacsa, ami garantált mosolyt csal minden követő arcára.
Csipesz, a futókacsa, akit már a kiskacsák kalandjaiban és a dióvadászatban is megismerhettünk, most ismét a figyelem középpontjába kerül. A következő videóban látható, hogy Csipesz a futókacsa hogyan mutatja be DJ-műsorát, miközben kíváncsian figyeli a gazdi minden mozdulatát – írja a Csipesz, a futókacsa kalandjai Facebook-oldal.
Csipesz a futókacsa bűbájos műsora
Csipesz nem akármilyen futókacsa: amikor a gazdi hazaér, nyújtott nyakkal, körözve várja, mintha tudná, hogy most jön a kedvenc pillanat. Gazdája folyamatosan beszél hozzá, minden mozdulatát figyeli, és a kacsa minden apró jelzést követ. Ha sejtelmes hangon megszólítják:
Csipeeeesz… Csipeeeesz…
Rögtön elkezdi kis DJ-műsorát, vagy ha már folyamatban van, büszkén folytatja tovább, ahogy a videón is látszik. A felvétel jól szemlélteti, mennyire interaktív és okos a futókacsa: minden mozdulatra reagál, és úgy tűnik, szinte élvezi, hogy a gazdi figyelmének középpontjában lehet. Kíváncsisága és játékossága nemcsak szórakoztató, hanem egyben megmutatja a kacsa különleges személyiségét is, ahogy minden apró mozdulatát gondosan végrehajtja.
Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy Csipesz és kiskacsái napról napra bátrabban követték anyjukat. A kis csemeték egyre gyakrabban kalandoztak el tőle, miközben felfedezték a körülöttük lévő világot. A bejegyzéseink részletesen dokumentálták, hogyan segítette őket Csipesz türelmesen, és milyen játékos pillanatokat éltek át együtt.
Cuki videón, ahogy a bátor kiskacsák tipegnek anyjuk után
Másik cikkünkben beszámoltunk Csipeszről és Ayse kutyáról, akik együtt oldották meg a dióvadászat kihívását. A kacsa ügyesen próbált hozzájutni a dióhoz, miközben a kutya is részt vett a játékban. A felvételek vidám és kedves pillanatokat rögzítettek, bemutatva, mennyire leleményes és kíváncsi a kis futókacsa a mindennapokban.
Csipesz és Ayse diótörő kalandjai a kertben: Ez a videó garantáltan mosolyt csal az arcodra!Kacsa és kutya együtt küzdenek a dióért a kertben.