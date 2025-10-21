október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fagyos reggel

1 órája

Kíváncsi Csipesz: a futókacsa reggeli rutinja (+videó)

Címkék#Reggeli#Csipesz#Futókacsa#Rutinja#kert#műsor

A reggeli fagyos időben minden a kertben a hideghez alkalmazkodott, a medence és a vizes tálak is befagytak. Csipesz a futókacsa szokásos reggeli körét azonban így sem hagyta ki, alaposan átvizsgálta a környezetét és ellenőrzött mindent és mindenkit.

Balogh Rebeka

Reggelre fagy köszöntött be, a vizes tálak jéggé fagytak, a medence pedig teljesen befagyott. Csipesz a futókacsa, azonban nem hagyta ki szokásos reggeli körét: a házon belül minden zugot alaposan átvizsgált – írja a Csipesz a futókacsa kalandjai Facebook-oldalán.

Csipesz a futókacsa udvarol. Forrás: Csipesz a futókacsa kalandjai / Facebook
Csipesz a futókacsa udvarol.
Forrás: Csipesz a futókacsa kalandjai  / Facebook

Csipesz a futókacsa reggeli házi rutinja

A videó alapján jól látszik, hogy Csipesz minden zugot átvizsgált a házban, ellenőrizte a vizes tálakat és biztosította, hogy minden rendben legyen a nap kezdete előtt. A gazdája szerint a futókacsa kíváncsisága és alapos viselkedése a mindennapi házi rutin szerves része.

Korábbi írásainkban bemutattuk, hogy Csipesz napról napra egyre jobb mamivá vált, a kicsik egyre bátrabbak lettek, önállóan fedezték fel a ház körüli tereket, miközben még mindig figyelemmel követték anyukat. Eközben a kiskacsák már nem is olyan kicsik, szinte túlnőttek az anyjukat és Csipesz és Ayse diótörő kalandjait követhettük közben. A felvételek bemutatták, mennyire leleményesek és gyorsak, és a nézők számára humoros és kedves pillanatokat varázsoltak a napba.

Legutóbbi cikkünkben pedig a futókacsa kíváncsian figyelte a gazdi minden mozdulatát, miközben vezényszóra táncolt és egy egész műsort csinált a kertben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu