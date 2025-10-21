1 órája
Kíváncsi Csipesz: a futókacsa reggeli rutinja (+videó)
A reggeli fagyos időben minden a kertben a hideghez alkalmazkodott, a medence és a vizes tálak is befagytak. Csipesz a futókacsa szokásos reggeli körét azonban így sem hagyta ki, alaposan átvizsgálta a környezetét és ellenőrzött mindent és mindenkit.
Reggelre fagy köszöntött be, a vizes tálak jéggé fagytak, a medence pedig teljesen befagyott. Csipesz a futókacsa, azonban nem hagyta ki szokásos reggeli körét: a házon belül minden zugot alaposan átvizsgált – írja a Csipesz a futókacsa kalandjai Facebook-oldalán.
Csipesz a futókacsa reggeli házi rutinja
A videó alapján jól látszik, hogy Csipesz minden zugot átvizsgált a házban, ellenőrizte a vizes tálakat és biztosította, hogy minden rendben legyen a nap kezdete előtt. A gazdája szerint a futókacsa kíváncsisága és alapos viselkedése a mindennapi házi rutin szerves része.
Korábbi írásainkban bemutattuk, hogy Csipesz napról napra egyre jobb mamivá vált, a kicsik egyre bátrabbak lettek, önállóan fedezték fel a ház körüli tereket, miközben még mindig figyelemmel követték anyukat. Eközben a kiskacsák már nem is olyan kicsik, szinte túlnőttek az anyjukat és Csipesz és Ayse diótörő kalandjait követhettük közben. A felvételek bemutatták, mennyire leleményesek és gyorsak, és a nézők számára humoros és kedves pillanatokat varázsoltak a napba.
Legutóbbi cikkünkben pedig a futókacsa kíváncsian figyelte a gazdi minden mozdulatát, miközben vezényszóra táncolt és egy egész műsort csinált a kertben.
