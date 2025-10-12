Csipesz és Ayse diótörő kalandjai a kertben: Ez a videó garantáltan mosolyt csal az arcodra!

Az őszi kertben különleges látványt nyújt Csipesz, a futókacsa és Ayse, a kutya közös „munkaórája” – osztotta meg Csipesz a futókacsa kalandjai Facebook-bejegyzése.

Csipeszt túlnőtte mindenki (jobbról a második).

Forrás: Csipesz a futókacsa kalandjai

Csipesz és a dióvadászat

A videóban látható, hogy Ayse próbálja feltörni a diót, azonban gyakran kiköpi azt, és ekkor Csipesz azonnal „beavatkozik”, figyelve, mikor juthat hozzá a finomsághoz. A két állat mókás párosként dolgozik együtt, a nézők pedig szórakozva követhetik, hogyan próbálja Csipesz minden lehetőséget kihasználni. Az őszi kert hangulata, a diók és a házi kedvencek együttműködése egy vidám pillanatot varázsol a napba.

A felvétel megmutatja, mennyire leleményesek és gyorsak tudnak lenni a háziállatok, miközben a gazdájuk tevékenykedik. Csipesz kíváncsisága és türelme, valamint Ayse ügyessége együtt egy humoros és kedves jelenetet eredményez, amely minden nézőt mosolyra fakaszt.

A korábbi cikkben a kiskacsák kalandjait követhettük nyomon, ahol Csipesz gondosan terelgette bátor csemetéit. Napról napra bátrabban követték anyjukat, és egyre többször kalandoztak el tőle – ahogy azt az első kép is jól mutatja.