1 órája
Csipesz és Ayse diótörő kalandjai a kertben: Ez a videó garantáltan mosolyt csal az arcodra!
Az egyik legújabb videóban egy váratlan páros figyelhető meg a kertben. A felvételen Csipesz is szerepet kap, aki lelkesen segít a dióbél eltüntetésében.
Az őszi kertben különleges látványt nyújt Csipesz, a futókacsa és Ayse, a kutya közös „munkaórája” – osztotta meg Csipesz a futókacsa kalandjai Facebook-bejegyzése.
Csipesz és a dióvadászat
A videóban látható, hogy Ayse próbálja feltörni a diót, azonban gyakran kiköpi azt, és ekkor Csipesz azonnal „beavatkozik”, figyelve, mikor juthat hozzá a finomsághoz. A két állat mókás párosként dolgozik együtt, a nézők pedig szórakozva követhetik, hogyan próbálja Csipesz minden lehetőséget kihasználni. Az őszi kert hangulata, a diók és a házi kedvencek együttműködése egy vidám pillanatot varázsol a napba.
A felvétel megmutatja, mennyire leleményesek és gyorsak tudnak lenni a háziállatok, miközben a gazdájuk tevékenykedik. Csipesz kíváncsisága és türelme, valamint Ayse ügyessége együtt egy humoros és kedves jelenetet eredményez, amely minden nézőt mosolyra fakaszt.
A korábbi cikkben a kiskacsák kalandjait követhettük nyomon, ahol Csipesz gondosan terelgette bátor csemetéit. Napról napra bátrabban követték anyjukat, és egyre többször kalandoztak el tőle – ahogy azt az első kép is jól mutatja.
Cuki videón, ahogy a bátor kiskacsák tipegnek anyjuk után
A mostani felvételeken látható, mennyit nőttek a kiskacsák, és hogy a család mindennapjai továbbra is tele vannak játékos felfedezéssel, ami újabb rajongókat szerezhet a futókacsacsaládnak.