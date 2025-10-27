október 27., hétfő

Szabina névnap

Nevetés, jelmezek és csokieső

1 órája

Ijesztően jó hangulatban telt Lovászpatona első halloweeni felvonulása

Címkék#TÖKJÓ ESTE – Csokit vagy csalunk#Lovászpatona#halloween#program

Október 24-én este Lovászpatona igazi őszi mesevilággá változott: megrendezték az első Tökjó este – Csokit vagy csalunk! elnevezésű halloweeni felvonulást, amely szó szerint megmozgatta az egész falut.

Titzl Vivien

A különleges programot a Lovászpatonai Községi Könyvtár szervezte, Lipthay Levente Előd kezdeményezésére, és már az első alkalommal hatalmas sikert aratott. A résztvevők között ott volt a falu apraja-nagyja: a legkisebb boszorkányoktól és vámpíroktól kezdve egészen a felnőtt szörnyekig mindenki jelmezt öltött. Az utcákat megtöltötték a nevetések, villogó lámpások és a „csokit vagy csalunk!” vidám kiáltásai.

Csokit vagy csalunk! – Lovászpatonát ellepték a boszorkányok, vámpírok és hősök
Fotó: Lipthay Levente Előd

Csokit vagy csalunk! – Lovászpatonán felejthetetlen lett az első Tökjó este

A felvonulás útvonala mentén 21 csokipont várta a gyerekeket és kísérőiket – minden háznál édes jutalom és kedves szó járt a bátorságért, a kreativitásért és a jókedvért. A házak ablakában mécsesek világítottak, a kapuknál mosolygó lakók fogadták a maskarás gyerekeket, a falu pedig megtelt vidámsággal és közösségi hangulattal.

A rendezvény lebonyolításában a Lovászpatonai Polgárőr Egyesület is aktívan közreműködött, gondoskodva arról, hogy a felvonulás biztonságosan és gördülékenyen történjen.

A szervezők szerint a cél az volt, hogy egy olyan estét teremtsenek, amely összehozza a falut, és a gyerekek számára maradandó élményt nyújt. Ez sikerült is: a Tökjó este igazi közösségi ünneppé vált, ahol a mosoly, a nevetés és a jókedv volt a főszereplő.

A résztvevők abban bíznak, hogy ez az este nemcsak egy különleges emlék marad, hanem új hagyományt is teremt Lovászpatonán – hiszen ki ne szeretne egy olyan estét, ahol minden a vidámságról, a közösségről és persze a csokiról szól?

 

