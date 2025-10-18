28 perce
Hatszáz bringás teker a Bakonyalján – Megnézheti őket, csatlakozhat is hozzájuk
Hatszáz kerékpáros teker majd a Bakonyalján vasárnap. Érdemes az útvonalukat megismerni, azért, mert meg lehet csodálni teljesítményüket és forgalomkorlátozásokra is számítani kell, s még csatlakozhat is a csoportos biciklitúra nagy csapatához, benevezhet a kerékpáros teljesítménytúrára.
Hatszáz kerékpáros halad át Gicen október 19-én, vasárnap – erről a falu önkormányzata adott tájékoztatást a felületén, ugyanis ekkor rendezik a csoportos biciklitúra sorozat futamát, a Ring Kerékpár versenysorozat idei utolsó versenyét, ami egy teljesítménytúra.
- A rajt 10 órakor lesz Pannonhalma településen.
- Az első frissítő állomás helyszíne Gic.
A hatszáz kerékpáros 10.45 és 12 óra között halad át a bakonyaljai településen. A túra teljes hossza száz kilométer, akinek kedve van hozzá, még csatlakozhat a kerékpárosokhoz, benevezhet a teljesítménytúrára. Vagy szurkolhat a helyi versenyzőknek. Arra is számítani kell, hogy a túrázók biztonsága érdekében időszakosan forgalomkorlátozásra lesz szükség útvonalukon.
A Pannonhalma Ring hosszú távjának mezőnye Bakonyszentkirálynál a 82-es főúton is kerékpározik majd egy rövidebb szakaszon.
Csoportos biciklitúra a Bakonyban
Mi az a Ring? Miről szól?
A szervezők arra buzdítják a kerékpározást kedvelőket, hogy a hazai nagy tavak után kerüljék meg Magyarország nagy hegyeit is. A cél az, hogy a természetben, két keréken, többféle hosszúságú táv között választva, aszfalt úton, de a zöldben töltsenek el egy aktív napot a legszebb hegyeink körül.
Kiknek ajánlható ez a csoportos biciklitúra?
- Túrakerékpárosoknak, akik szívesen fedeznének fel egy-egy új bringaterületet, biztonságosan, szervezett körülmények között.
- Hétvégi bicósoknak, akik kipróbálnák magukat dimbes-dombos terepen.
- Amatőr országútisoknak, akik szeretnek gyorsan menni és feszegetnék a határaikat.
- Családoknak is ajánlható, mert a biciklitúra gyerekekkel is teljesíthető.
- E-bike-kal, elektromos kerékpárral tekerőknek szintén, ők egy kis rásegítéssel bringázhatnak egy nagy csapat részeként.
Kerékpáros falu a Bakonyalján
- Még az utcatáblákat is színesre festett, virágokkal díszített régi biciklikre rakták ki a kastélyáról híres Gicen, a kerékpáros faluban.
- A helybeliek együtt dolgoztak, lapátoltak, ástak akkor is, amikor platánfák alatt bringás ügyességi pályát építettek.
- A faluban lakó kerékpárbajnokok pedig együtt edzenek a lakosokkal, háziasszonyokkal, gyerekekkel.
- Gicen lakik a Vock-család, amelynek három tagja is neves kerékpáros versenyeken állt már dobogóra: Vock Balázs, az édesapa és fiai, Vock Mátyás a Vock András.
Oda nyithattunk be a bakonyi vár lábánál, ahol tíz éve senki se járt (képgaléria, videók)Kíváncsi az iskolára, ahol jó ideje kicsengettek?
Elszabadult kombájn zúzta le egy autó elejét (+ helyszíni fotók)
Nagy bakonyi kukaosztás a falvakban – Mutatjuk a pontos menetrendetA pontos Veszprém vármegyei menetrend.