Hatszáz bringás teker a Bakonyalján – Megnézheti őket, csatlakozhat is hozzájuk

Hatszáz kerékpáros halad át Gicen október 19-én, vasárnap – erről a falu önkormányzata adott tájékoztatást a felületén, ugyanis ekkor rendezik a csoportos biciklitúra sorozat futamát, a Ring Kerékpár versenysorozat idei utolsó versenyét, ami egy teljesítménytúra.

Csoportos biciklitúra – A Pannonhalma Ring hétvégi bicósoknak, országútisoknak, túrakerékpárosoknak, családosoknak, zöldben szívesen tekerőknek, elektromos kerékpárt használóknak is ajánlható.

Forrás: szervezők

A rajt 10 órakor lesz Pannonhalma településen.

Az első frissítő állomás helyszíne Gic.

A hatszáz kerékpáros 10.45 és 12 óra között halad át a bakonyaljai településen. A túra teljes hossza száz kilométer, akinek kedve van hozzá, még csatlakozhat a kerékpárosokhoz, benevezhet a teljesítménytúrára. Vagy szurkolhat a helyi versenyzőknek. Arra is számítani kell, hogy a túrázók biztonsága érdekében időszakosan forgalomkorlátozásra lesz szükség útvonalukon.

A Pannonhalma Ring hosszú távjának mezőnye Bakonyszentkirálynál a 82-es főúton is kerékpározik majd egy rövidebb szakaszon.

Csoportos biciklitúra a Bakonyban

Mi az a Ring? Miről szól?

A szervezők arra buzdítják a kerékpározást kedvelőket, hogy a hazai nagy tavak után kerüljék meg Magyarország nagy hegyeit is. A cél az, hogy a természetben, két keréken, többféle hosszúságú táv között választva, aszfalt úton, de a zöldben töltsenek el egy aktív napot a legszebb hegyeink körül.

Kiknek ajánlható ez a csoportos biciklitúra?

Túrakerékpárosoknak, akik szívesen fedeznének fel egy-egy új bringaterületet, biztonságosan, szervezett körülmények között.

Hétvégi bicósoknak, akik kipróbálnák magukat dimbes-dombos terepen.

Amatőr országútisoknak, akik szeretnek gyorsan menni és feszegetnék a határaikat.

Családoknak is ajánlható, mert a biciklitúra gyerekekkel is teljesíthető.

E-bike-kal, elektromos kerékpárral tekerőknek szintén, ők egy kis rásegítéssel bringázhatnak egy nagy csapat részeként.

Kerékpáros falu a Bakonyalján